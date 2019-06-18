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"Чернобыль" от HBO: кадры сериала в сравнении с документальной хроникой (Фото)
Мини-сериал «Чернобыль» от каналов HBO и Sky, взявший на себя ответственность досконально показать события самой ужасной катастрофы в истории атомной энергетики, не подвёл. Во всём мире, а так же в странах бывшего СНГ сериал оценили очень высоко, в том числе за проработанность деталей, передачу атмосферы тех времён и точность в фактологической части самой трагедии. Так ли это на самом деле?
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