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Вторник, 18.06.2019
"Чернобыль" от HBO: кадры сериала в сравнении с документальной хроникой (Фото)
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"Чернобыль" от HBO: кадры сериала в сравнении с документальной хроникой (Фото)

Мини-сериал «Чернобыль» от каналов HBO и Sky, взявший на себя ответственность досконально показать события самой ужасной катастрофы в истории атомной энергетики, не подвёл. Во всём мире, а так же в странах бывшего СНГ сериал оценили очень высоко, в том числе за проработанность деталей, передачу атмосферы тех времён и точность в фактологической части самой трагедии. Так ли это на самом деле?
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Сериал, HBO, Чернобыль.
19:37 Сегодня Телеграф
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