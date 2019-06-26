Стало известно, кто из голливудских звезд стал судьями Одесского кинофестиваля

Новости культуры: На красной дорожке появится немало знаменитостей, среди которых – голливудские звезды, которые являются судьями кинособытия.

Остаются считанные дни до начала одного из самых масштабных кинособытий Украины – ежегодного Одесского кинофестиваля 2019. Организаторы завершают последние приготовления к открытию красной дорожки, а в сети опубликовали список членов жюри, которые и определят победителей. Среди них – знаменитые украинские режиссеры и актеры.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте юбилейного 10-го Одесского кинофестиваля. Согласно анонсу, кинособытие отгремит в курортном городе с 12 по 20 июля.

Одесский фестиваль 2019: состав жюри

В 2019 году возглавит экспертное жюри перспективный режиссер из Бельгии Петер Бросенс. Помогать ему определять победителей будет украинская актриса Иванна Сахно, которая прославилась в Голливуде и уже сыграла роли в таких популярных фильмах, как: "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и "Шпион, который меня бросил". Кроме этого, членами жюри будут директор Международного кинофестиваля в Карловых Варах Карел Ох, ирландский актер Барри Уорд, а также известная грузинская писательница, режиссер и продюсер Нана Эквтимишвили.

Оценивать работы в категории "Национальная конкурсная программа" будут нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma Николас Эллиот, режиссер из Польши Иоанна Кос-Краузе, иранская актриса, писательница и режиссер Мания Акбари и кинокритик Иванна Дядюра.

Организаторы решили пригласить отдельных экспертов для оценки европейских документальных фильмов, которые будут соревноваться за победу. Членами жюри в этой категории стали американский режиссер и сценарист Билл Гуттентаг, украинский кинопродюсер Дарья Бассель и радиоведущая и режиссер из Франции Соня Кронлунд.

В то же время Международную федерацию кинопрессы FIPRESCI на мероприятии будут представлять кинокритики Дмитрий Десятерик (Украина), Джованни Вимеркате (Италия) и Ванда Бенджеллул (Швеция).