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Украинский фильм представят на фестивале в Карловых Варах

Украинский фильм представят на фестивале в Карловых Варах
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости культуры: Проект фильма стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование.

Украинский документальный проект "Земля Ивана" отобран к участию в секции 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Об этом сообщает Госкино.

"К участию в индустриальной секции Docs in Progress 54-го Karlovy Vary International Film Festival отобран украинский документальный проект "Земля Ивана" (Ivan's Land), реализуемый при поддержке Госкино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над картиной работает компания MaGiKa Film. Автором сценария и режиссером является Андрей Лисецкий, продюсерами - Геннадий Кофман и Ольга Бесхмельницина.

В центре истории – Иван Приходько, один из последних народных художников Украины. Он самоучка, живет в селе и все, что выходит из-под его кисточек или резца - наивное и честное искусство.

"В последние годы украинское кино на Карловарском межнародном кинофестивале стало заметным явлением. А в этом году оно представлено здесь особенно широко - кроме "Земли Ивана", имеем две ленты в конкурсных программах. Поэтому желаю успеха всем украинским участникам", – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Что происходит за кадром популярных кинофильмов (Фото)

54-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 28 июня до 6 июля. Работа индустриальной секции продлится с 30 июня до 3 июля.

Участие в секции примут семь проектов со всего мира. Наиболее перспективный получит денежную награду в размере 5 тысяч евро.

В этом году в конкурсной программе "East of the West" Карловарского кинофестиваля вошла трагикомедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие", а фильм Юрия Шилова "Панорама" отобран в конкурсную программу документальных фильмов. Обе ленты созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Фильмы, Карловые Вары, Кино, Украинские фильмы, Земля Ивана, Фильм Земля Ивана.
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