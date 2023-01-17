Ностальгія за срср чи ефект санкцій: у чому секрет російської “Чебурашки”

Як російському фільму "Чебурашка" вдалося заробити у прокаті 4 млрд

Шок, сенсація! Імпортозаміщення на росії вдалося — щоправда, там, де не чекали. Вперше в історії кінопрокату у рф фільм російського виробництва зібрав рекордні 4 млрд рублів (це 2,1 млрд грн). Чим можна пояснити такий феноменальний успіх "Чебурашки", розбирався "Телеграф".

Про що фільм

У невелике приморське містечко (фільм знімали в Сочі) ураганом заносить знайому нам за мультфільмами Романа Качанова кумедну пухнасту істоту з великими вухами. Зазначимо, що раніше Чебурашка мешкав на заморських апельсинових плантаціях, тому він цілком підпадає під сумнівний статус "іноагента".

Далі починається пастиш з низки легко впізнаваних голлівудських блокбастерів для дітей, в діапазоні від "Інопланетянина" Стівена Спілберга до "Чарлі та шоколадної фабрики" Тіма Бартона.

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Казковий герой знаходить друзів і потрапляє в небезпечну ситуацію, змінює життя оточення, люди стають більш людяними та добрішими, осягає сам, що таке бути людиною тощо. А у фіналі зло, яке втілює хамовита та ексцентрична власниця (ви тільки не смійтеся) шоколадної фабрики, само собою, залишається осоромленим.

І хоча комп’ютерна графіка залишає бажати багато кращого, а сценарій побудований на заяложених кліше, на відміну від більшості російських кіновиробів дивитися "Чебурашку" можна, не кривлячи обличчя. Але щоб такий фільм, скажімо прямо — середньої руки, заробив у прокаті настільки феноменальні гроші, здається таким же дивом, як сам Чебурашка. Але чудес, як ми з вами знаємо, не буває.

Дякую санкціям

Головною причиною успіху "Чебурашки" критики називають санкції. Мовляв, із російського прокату зникли голлівудські блокбастери. Але це не зовсім коректно. "Аватар: Шлях води", який посів друге місце по зборах, йшов у прокаті піратським чином. Тож санкції не означають, що росіяни масово кинулися дивитися національне кіно: новий блокбастер можна просто вкрасти.

Санкції вплинули в тому сенсі, що більшість росіян цього року опинилися без традиційної новорічної відпустки – на теплі країни нема грошей, а в Криму неспокійно. От і повалили у кіно.

Ностальгія за срср

"Чебурашка" продовжує ностальгічний тренд, на якому вже багато років паразитують російські кіносправи. Міф про "старе добре радянське кіно", "душевне", з добрими героями та гуманістичним посилом, все ніяк не хоче вмирати.

Потреба у цій казці особливо висока зараз, коли безпосереднім результатом "совкодрочерського" тренду стала самогубна війна з Україною. Це одна з причин, чому "Чебурашка" обійшов у прокаті нові роботи таких важкоатлетів, як Джеймс Кемерон та Гай Річчі. Якщо вже накрилася відпустка і довелося розважатися у кіно, глядач проголосував рублем за комедійну казку.

Фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин" 1982 року... ...копіюється в "Чебурашці" буквально покадрово

Вгадали з аудиторією

У мережі можна прочитати, що творці "Чебурашки" орієнтувалися на світовий ринок (цей персонаж дуже популярний у Японії, наприклад), тому фільм і скроєно за всіма лекалами "сімейного" голлівудського кіно. Умовність того, що відбувається, відверто ріже око: на екрані ми бачимо європейське містечко без типових проблем російської глибинки, в якому живуть такі ж умовні персонажі.

Але секрет прокатного успіху "Чебурашки" не в тому, що на "мосфільмі" нарешті наздогнали Голлівуд, а в тому, що за правилами сімейного фільму в історії мають бути вікові персонажі. Адже один із тропів такого кіно – коли різні покоління знову приходять до взаєпоморозуміння.

Точне влучання в аудиторію стало головним із трьох китів успіху "Чебурашки": масове кіно в росії орієнтоване насамперед на молодь, вікові персонажі майже ніколи не стають головними героями російських блокбастерів. Таким чином, до традиційних трьох квитків на дитячий фільм (тато, мама, дитина) вдалося пристебнути як мінімум ще два – для дідуся та бабусі.

Але все це свято добра, кохання та сімейних цінностей виглядає відверто фальшиво, коли в Україні через російські обстріли щодня гинуть діти. Тим більше, слід пам’ятати, що виконавці головних ролей — федор добронравов та уродженець Херсона сергій гармаш — підтримали російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що однією з головних прем’єр кінця 2022 року в Україні став "Аватар: Шлях води", — за перші ж дні фільм став одним із рекордсменів зборів.