Приголомшлива картинка та "м’який" сюжет: відгуки, чи варто дивитися "Аватар 2"

Виходу другої частини фільму глядачі чекали понад десять років

Однією з головних прем’єр кінця 2022 року став "Аватар: Шлях води" — за перші ж дні фільм став одним із рекордсменів зборів.

Примітно, що перша частина вийшла ще 2009 року, і на продовження глядачі чекали цілих 13 років. "Телеграф" коротко зібрав усе, що потрібно знати, щоб вирішити, чи варто дивитися його у кіно.

У другому "Аватарі" сюжет розвивається більш ніж через десять років після подій першої частини, коли Земляни повертаються на Пандору, щоб спробувати її колонізувати. Герої знову повинні захищати свою планету, проходячи через безліч труднощів. Майже всі дії сиквела відбуватимуться під водою, в океані Пандори.

Постери до нового "Аватару"

Другий "Аватар" триває понад три години — 192 хвилини.

Над фільмом знову працював режисер і сценарист Джеймс Кемерон, також відомий своєю роботою над "Титаніком", "Термінатором" та "Чужими".

Кадр із фільму "Аватар: Шлях води"

Щоб зрозуміти, як виглядає картинка у фільмі, пропонуємо подивитися трейлер українською:

У перші ж прокатні вихідні друга частина "Аватара" зібрала 300 млн. доларів, тоді як на зйомки витратили 434,5 млн. доларів. "Аватар 2" став четвертим зі зборів у США після нових "Доктора Стренджа", "Чорної пантери" та "Тора".

На Rotten Tomatoes фільм оцінили в 7,1/10, на IMDb — 8,1/10, Metacritic — 69/100.

Критики дуже високо оцінили візуальну картинку у продовженні "Аватара" і зійшлися на думці, що творці стрічки "вижали максимум" із того, що може дати 3D на сьогоднішній день.

Однак також глядачі вважають, що сюжет вийшов "м’яким", розтягнутим та непереконливим, і Кемерон міг би показати себе в цьому плані набагато краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував список мультфільмів 2022 року з найкращим рейтингом.