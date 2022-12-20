Серце не витримало: чоловік помер, дивлячись новий "Аватар" у кіно

Лікарі кажуть, що такі смерті бувають під час хвилюючих матчів чи в емоційних ситуаціях

Фанати більше 10 років чекали на вихід другої частини "Аватара", проте перші ж дні прокату ознаменувалися трагедією, — в Індії чоловік помер прямо під час сеансу.

Чоловік знепритомнів під час перегляду і лікарі нічим не змогли йому допомогти, повідомляє India Today.

Лакшміредді Сріну разом із молодшим братом Раджу прийшли разом на сеанс у місті Педдапурам штату Андхра-Прадеш, коли старшому з них раптово стало погано.

Чоловіка оперативно доправили до лікарні, проте там лікарі вже констатували його смерть. У Лакшміредді залишилися донька та син.

Лікар пояснив Hindustan Times, що раптову зупинку серця міг спричинити стрес та підвищення артеріального тиску.

"Це може бути пов’язане з розривом бляшки в коронарних артеріях або аритмією через хвилювання. Такі смерті відбуваються під час хвилюючих матчів/емоційних ситуацій", — заявляє лікар.

Цікавий факт, що щось подібне вже було на прем’єрі першого "Аватара" у 2010 році, тоді 42-річний чоловік помер від серцевого нападу на Тайвані під час перегляду. Тоді лікарі також казали, що причиною могло стати надмірне збудження від перегляду фільму.

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