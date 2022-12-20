Сердце не выдержало: мужчина умер, смотря новый "Аватар" в кино

Врачи говорят, что такие смерти бывают во время волнующих матчей или в эмоциональных ситуациях

Фанаты больше 10 лет ждали выхода второй части "Аватара", однако первые же дни проката ознаменовались трагедией, — в Индиии мужчина умер прямо во время сеанса.

Мужчина потерял сознание во время просмотра и врачи ничем не смогли ему помочь, сообщает India Today.

Лакшмиредди Срину вместе с младшим братом Раджу пришли вместе на сеанс в городе Педдапурам штата Андхра-Прадеш, когда старшему из них внезапно стало плохо.

Мужчину оперативно доставили в больницу, однако там врачи уже констатировали его смерть. У Лакшмиредди остались дочка и сын.

Доктор объяснил Hindustan Times, что внезапную остановку сердца мог вызвать стресс и повышение артериального давления.

"Это может быть связано с разрывом бляшки в коронарных артериях или аритмии из-за волнения. Такие смерти происходят во время волнующих матчей/эмоциональных ситуаций", — заявляет врач.

Интересный факт, что нечто подобное уже было на премьере первого "Аватара" в 2010 году, — тогда 42-летний мужчина умер от сердечного приступа на Тайвани во время просмотра. Тогда врачи тоже говорили, что причиной могло стать чрезмерное возбуждение от просмотра фильма.

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