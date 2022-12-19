Ошеломляющая картинка и "мягкий" сюжет: отзывы, стоит ли смотреть "Аватар 2"

Выхода второй части фильма зрители ждали более десяти лет

Одной из главных премьер конца 2022 года стал "Аватар: Путь воды", — за первые же дни фильм стал одним из рекордсменов сборов.

Примечательно, что первая часть вышла еще в 2009 году, и продолжения зрители ждали целых 13 лет. "Телеграф" коротко собрал все, что нужно знать, чтобы решить, стоит ли смотреть его в кино.

Во втором "Аватаре" сюжет развивается спустя более чем десять лет после событий первой части, когда Земляне возвращаются на Пандору, чтобы попытаться ее колонизировать. Герои снова должны будут защищать свою планету, проходя через множество трудностей. Практически все действия сиквела будут происходить под водой, в океане Пандоры.

Постеры к новому "Аватару"

Второй "Аватар" длится более трех часов, — 192 минуты.

Над фильмом снова работал режиссер и сценарист Джеймс Кэмерон, также известный своей работой над "Титаником", "Терминатором" и "Чужими".

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Чтобы понять, как выглядит картинка в фильме, предлагаем посмотреть трейлер на украинском:

В первые же прокатные выходные вторая часть "Аватара" собрала 300 млн долларов, в то время как на съемки потратили 434,5 млн долларов. "Аватар 2" стал четвертым по сборам в США после новых "Доктора Стрэнджа", "Черной пантеры" и "Тора".

На Rotten Tomatoes фильм оценили в 7,1/10, на IMDb, — 8,1/10, Metacritic, — 69/100.

Критики очень высоко оценили визуальную картинку в продолжении "Аватара" и сошлись во мнении, что создатели ленты "выжали максимум" из того, что может дать 3D на сегодняшний день.

Однако также зрители считают, что сюжет вышел "мягким", растянутым и неубедительным, и Кэмерон мог бы показать себя в этом плане намного лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал список мультфильмов 2022 года с лучшим рейтингом.