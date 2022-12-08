На любой вкус: 7 лучших мультфильмов 2022 года

Собрали подборку новых мультиков с самым высоким рейтингом

За воздушными тревогами и обстрелами остались почти незамеченными новинки кино 2022 года, — однако совсем не повредит иногда отвлечься от новостей и поднять настроение хорошим мультфильмом.

"Телеграф" собрал коротко с трейлером и описанием семь лучших мультфильмов года по рейтингу IMDb.

DC Лига Суперпитомцы / DC League of Super-Pets (рейтинг 7,2)

По сюжету, Лигу Справедливости захватывают в плен, и собака Супермена Крипто формирует свою собственную команду животных с суперспособностями.

Морское чудовище / The Sea Beast (7,1)

Мультфильм от Netflix рассказывает о мире, где сотни лет люди воюют с морскими монстрами, и капитане, который отправляется на охоту за огромным монстром Красным Ревуном вместе с девочкой-сиротой.

Чип и Дейл: Бурундуки-спасатели / Chip 'n Dale: Rescue Rangers (7,0)

Это художественный фильм с элементами компьютерной графики, основанный на том самом старом мультсериале. Спустя годы после событий в мультике Чип и Дейл узнают об исчезновении друга и объединяются вновь, чтобы поспешить на помощь.

Я — панда (Я краснею) / Turning Red (7,0)

Это детище Pixar и Walt Disney, которое рассказывает о канадско-китайской школьнице, которая становится огромной красной пандой каждый раз, когда сильно нервничает.

Плохие парни / The Bad Guys (6,8)

Это мультик от DreamWorks, созданный по мотивам одноименной серии книг Аарона Блэйби. Сюжет рассказывает о группе животных-преступников, которые делают вид, что исправляются, чтобы избежать наказание, когда их лидер обнаруживает, что ему на самом деле нравится быть добрым.

Миньоны: Грювитация / Minions: The Rise of Gru (6,6)

Очередная часть франшизы, которая одновременно является продолжением "Миньонов" и приквелом к "Гадкий Я".

Соник 2 в кино / Sonic the Hedgehog 2 (6,5)

Идею снять продолжение "Соника" предложил Джим Керри, — и в новой части ежик Соник с лисом Тейлзом пытаются найти Мастер Изумруд раньше, чем это сделают злодеи.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал подборку украинских комедий, которые поднимут Вам настроение.