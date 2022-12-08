На будь-який смак: 7 найкращих мультфільмів 2022 року
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Зібрали добірку нових мультиків із найвищим рейтингом
За повітряними тривогами та обстрілами залишилися майже непоміченими новинки кіно 2022 року, проте зовсім не зашкодить іноді відволіктися від новин і підняти настрій гарним мультфільмом.
"Телеграф" зібрав коротко з трейлером та описом сім найкращих мультфільмів року за рейтингом IMDb.
DC Ліга Супер-Улюбленців / DC League of Super-Pets (рейтинг 7,2)
За сюжетом, Лігу Справедливості захоплюють у полон, і собака Супермена Кріпто формує свою власну команду тварин із суперздібностями.
Морська чудовисько / The Sea Beast (7,1)
Мультфільм від Netflix розповідає про світ, де сотні років люди воюють з морськими монстрами, і капітана, який вирушає на полювання за величезним монстром Червоним Ревуном разом із дівчинкою-сиротою.
Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички / Chip’n Dale: Rescue Rangers (7,0)
Це художній фільм з елементами комп’ютерної графіки, заснований на тому самому старому мультсеріалі. Через роки після подій у мультику Чіп та Дейл дізнаються про зникнення друга та об’єднуються знову, щоб поспішити на допомогу.
Я — панда (Я червонію) / Turning Red (7,0)
Це дітище Pixar і Walt Disney, яке розповідає про канадсько-китайську школярку, яка стає величезною червоною пандою щоразу, коли сильно нервує.
Поганці / The Bad Guys (6,8)
Це мультик від DreamWorks, створений за мотивами однойменної серії книг Аарона Блейбі. Сюжет розповідає про групу тварин-злочинців, які вдають, що виправляються, щоб уникнути покарання, коли їхній лідер виявляє, що йому насправді подобається бути добрим.
Посіпаки: Становлення лиходія / Minions: The Rise of Gru (6,6)
Чергова частина франшизи, яка одночасно є продовженням "Посіпак" та приквелом до "Нікчемного Я".
Їжак Сонік 2 / Sonic the Hedgehog 2 (6,5)
Ідею зняти продовження "Соніка" запропонував Джим Керрі, — і в новій частині їжачок Сонік з лисеням Тейлзом намагаються знайти Майстер Ізумруд раніше, ніж це зроблять лиходії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив добірку українських комедій, які піднімуть Вам настрій.