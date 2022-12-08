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На будь-який смак: 7 найкращих мультфільмів 2022 року

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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СуперУлюбленці DC, новий Чіп і Дейл, Сонік 2, Я — панда, та інші новинки 2022 року
СуперУлюбленці DC, новий Чіп і Дейл, Сонік 2, Я — панда, та інші новинки 2022 року. Фото telegraf.com.ua

Зібрали добірку нових мультиків із найвищим рейтингом

За повітряними тривогами та обстрілами залишилися майже непоміченими новинки кіно 2022 року, проте зовсім не зашкодить іноді відволіктися від новин і підняти настрій гарним мультфільмом.

"Телеграф" зібрав коротко з трейлером та описом сім найкращих мультфільмів року за рейтингом IMDb.

DC Ліга Супер-Улюбленців / DC League of Super-Pets (рейтинг 7,2)

За сюжетом, Лігу Справедливості захоплюють у полон, і собака Супермена Кріпто формує свою власну команду тварин із суперздібностями.

Морська чудовисько / The Sea Beast (7,1)

Мультфільм від Netflix розповідає про світ, де сотні років люди воюють з морськими монстрами, і капітана, який вирушає на полювання за величезним монстром Червоним Ревуном разом із дівчинкою-сиротою.

Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички / Chip’n Dale: Rescue Rangers (7,0)

Це художній фільм з елементами комп’ютерної графіки, заснований на тому самому старому мультсеріалі. Через роки після подій у мультику Чіп та Дейл дізнаються про зникнення друга та об’єднуються знову, щоб поспішити на допомогу.

Я — панда (Я червонію) / Turning Red (7,0)

Це дітище Pixar і Walt Disney, яке розповідає про канадсько-китайську школярку, яка стає величезною червоною пандою щоразу, коли сильно нервує.

Поганці / The Bad Guys (6,8)

Це мультик від DreamWorks, створений за мотивами однойменної серії книг Аарона Блейбі. Сюжет розповідає про групу тварин-злочинців, які вдають, що виправляються, щоб уникнути покарання, коли їхній лідер виявляє, що йому насправді подобається бути добрим.

Посіпаки: Становлення лиходія / Minions: The Rise of Gru (6,6)

Чергова частина франшизи, яка одночасно є продовженням "Посіпак" та приквелом до "Нікчемного Я".

Їжак Сонік 2 / Sonic the Hedgehog 2 (6,5)

Ідею зняти продовження "Соніка" запропонував Джим Керрі, — і в новій частині їжачок Сонік з лисеням Тейлзом намагаються знайти Майстер Ізумруд раніше, ніж це зроблять лиходії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив добірку українських комедій, які піднімуть Вам настрій.

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#Кіно #Мультфільм