Добірка для гарного настрою

Після чергового обстрілу з боку росії та екстрених відключень світла досить складно зберігати позитивний настрій, проте почуття гумору — вірний шлях до цього.

"Телеграф" зібрав порцію свіжих жартів щодо реалій життя в Україні, які допоможуть підняти Ваш настрій.

У нових фарбах обіграли мем про "сина маминої подруги", об’єднавши його з мемом про сусідів, у яких дивовижним чином завжди є світло:

Напевно, кожен має такий сусідній будинок

Менш щасливим поки залишається лише обурюватися, чому немає світла і мобільного інтернету, і мріяти про повернення графіків відключень:

Ну чому?(

А чи варте воно того?

Сподіваємося, вже скоро це відчує кожен

Також не забуваємо робити важливі запаси на зиму:

Зігріє ненадовго, але гарантовано

Хоча Новий рік вже не за горами, багатьох більше хвилює, які антидепресанти вибрати, і чи встигнуть Збройні сили України ліквідувати 100 тисяч окупантів до кінця року.

В сенсі до Нового року залишилося кілька тижнів?

Коли валеріанка від нервів вже не допомагає, у хід йде важка артилерія

Віримо у ЗСУ!

Топ-тему для жартів подав екс-президент Петро Порошенко, відкривши у відповідь на "Пункти незламності" свій "Пункт солідарності". Зокрема, це дало привід обговорювати, які ще пункти були б зараз корисні для українців.

Мем про Порошенка з ножем, — вічний

Побільше б таких пунктів!

Безперечно піднімають настрій думки про "бавовну" на аеродромі під Саратовом і мрії, що подібне могло б статися і в Москві:

Умови, за яких справді можна погодитися летіти до Москви

Насамкінець безкоштовна порада від котиків, — добре їжте і не забувайте робити "пуньк" по котячих носиках.

Не факт, що допоможе, але зробити "пуньк" все одно обов’язково

І не забувайте, кому варто бути вдячними:

Якщо цього виявилося недостатньо для підняття настрою, пропонуємо також нашу останню добірку мемів з котиками.