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У мріях про графіки відключень та бомбардування Москви: порція свіжих мемів про українців

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали нові життєві меми Новина оновлена 07 грудня 2022, 17:14
Зібрали нові життєві меми. Фото telegraf.com.ua

Добірка для гарного настрою

Після чергового обстрілу з боку росії та екстрених відключень світла досить складно зберігати позитивний настрій, проте почуття гумору — вірний шлях до цього.

"Телеграф" зібрав порцію свіжих жартів щодо реалій життя в Україні, які допоможуть підняти Ваш настрій.

У нових фарбах обіграли мем про "сина маминої подруги", об’єднавши його з мемом про сусідів, у яких дивовижним чином завжди є світло:

Мем про сина маминої подруги та сусіда зі світлом
Напевно, кожен має такий сусідній будинок

Менш щасливим поки залишається лише обурюватися, чому немає світла і мобільного інтернету, і мріяти про повернення графіків відключень:

Мем про графіки відключення електрики в Україні
Ну чому?(
Мем про відключення світла в Україні
А чи варте воно того?
Мем про відключення світла та зв’язку в Україні
Мем про графіки відключення світла в Україні
Сподіваємося, вже скоро це відчує кожен

Також не забуваємо робити важливі запаси на зиму:

Мем про запаси алкоголю на зиму
Зігріє ненадовго, але гарантовано

Хоча Новий рік вже не за горами, багатьох більше хвилює, які антидепресанти вибрати, і чи встигнуть Збройні сили України ліквідувати 100 тисяч окупантів до кінця року.

Мем про Новий рік в Україні
В сенсі до Нового року залишилося кілька тижнів?
Мем про антидепресанти та Новий рік в Україні
Коли валеріанка від нервів вже не допомагає, у хід йде важка артилерія
Мем про втрати росії в Україні на Новий рік
Віримо у ЗСУ!

Топ-тему для жартів подав екс-президент Петро Порошенко, відкривши у відповідь на "Пункти незламності" свій "Пункт солідарності". Зокрема, це дало привід обговорювати, які ще пункти були б зараз корисні для українців.

Пункт солідарності Порошенка з ножем мем
Мем про Порошенка з ножем, — вічний
Пункт солідарності Порошенка мем
Побільше б таких пунктів!

Безперечно піднімають настрій думки про "бавовну" на аеродромі під Саратовом і мрії, що подібне могло б статися і в Москві:

Мем про ядерний удар по Москві
Умови, за яких справді можна погодитися летіти до Москви
Мем про бомбардування росії на Новий рік
Кіт русофоб мем — З Днем бомбардування Саратова
Кіт русофоб мем
Кіт русофоб мем

Насамкінець безкоштовна порада від котиків, — добре їжте і не забувайте робити "пуньк" по котячих носиках.

Щасливий котик мем
Пуньк по носу котик мем
Не факт, що допоможе, але зробити "пуньк" все одно обов’язково

І не забувайте, кому варто бути вдячними:

ЗСУ Україна мем

Якщо цього виявилося недостатньо для підняття настрою, пропонуємо також нашу останню добірку мемів з котиками.

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#Гумор #Меми