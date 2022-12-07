У мріях про графіки відключень та бомбардування Москви: порція свіжих мемів про українців
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Добірка для гарного настрою
Після чергового обстрілу з боку росії та екстрених відключень світла досить складно зберігати позитивний настрій, проте почуття гумору — вірний шлях до цього.
"Телеграф" зібрав порцію свіжих жартів щодо реалій життя в Україні, які допоможуть підняти Ваш настрій.
У нових фарбах обіграли мем про "сина маминої подруги", об’єднавши його з мемом про сусідів, у яких дивовижним чином завжди є світло:
Менш щасливим поки залишається лише обурюватися, чому немає світла і мобільного інтернету, і мріяти про повернення графіків відключень:
Також не забуваємо робити важливі запаси на зиму:
Хоча Новий рік вже не за горами, багатьох більше хвилює, які антидепресанти вибрати, і чи встигнуть Збройні сили України ліквідувати 100 тисяч окупантів до кінця року.
Топ-тему для жартів подав екс-президент Петро Порошенко, відкривши у відповідь на "Пункти незламності" свій "Пункт солідарності". Зокрема, це дало привід обговорювати, які ще пункти були б зараз корисні для українців.
Безперечно піднімають настрій думки про "бавовну" на аеродромі під Саратовом і мрії, що подібне могло б статися і в Москві:
Насамкінець безкоштовна порада від котиків, — добре їжте і не забувайте робити "пуньк" по котячих носиках.
І не забувайте, кому варто бути вдячними:
Якщо цього виявилося недостатньо для підняття настрою, пропонуємо також нашу останню добірку мемів з котиками.