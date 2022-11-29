Надламані, але незламні: смішні меми про українців під час блекауту
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Перебої з електрикою стали вже чимось буденним в Україні, проте добрі жарти піднімуть настрій навіть тоді, коли немає світла
Внаслідок ракетних ударів росіян в Україні практично не залишилося цілих ТЕС та ГЕС, і країна насилу намагається повернутися до планових графіків відключення електрики. Це все звичайно не може не засмучувати українців, але почуття гумору — те, що завжди рятує навіть у найскладніших ситуаціях.
"Телеграф" зібрав добірку свіжих мемів та приколів про блекаути в Україні.
Насамперед, зауважте, як змінилося ставлення українців до ракетних обстрілів та прольотів авіації порівняно з першими тижнями війни:
Багато хто з нас опинився по вуха у фінансовій ямі:
Відчувають себе "наламаними", поки в країні розгортаються "пункти незламності":
Але все так само сильно радує робота головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, HIMARS-ів, і, звичайно ж, відео з котиками:
Усі вже потроху адаптувалися до постійних відключень світла за графіком:
І не засмучуємося, що їжа в холодильнику може псуватися без електрики (хоча часом буває засмучуємо цим кишківник):
Цікаво також, як до сучасних суворих реалій адаптувалися модні видання, почавши випускати статті про те, як замаскувати жирне волосся.
Ну і що ще може підтримати так бойовий дух під час війни, як трішки русофобії:
Якщо Вам здалося мало цих приколів для підняття настрою, пропонуємо подивитись ще одну добірку відмінних мемів про українців під час війни.