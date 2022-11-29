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Надламані, але незламні: смішні меми про українців під час блекауту

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Зібрали чудові меми про відключення світла в Україні Новина оновлена 29 листопада 2022, 12:18
Зібрали чудові меми про відключення світла в Україні. Фото telegraf.com.ua

Перебої з електрикою стали вже чимось буденним в Україні, проте добрі жарти піднімуть настрій навіть тоді, коли немає світла

Внаслідок ракетних ударів росіян в Україні практично не залишилося цілих ТЕС та ГЕС, і країна насилу намагається повернутися до планових графіків відключення електрики. Це все звичайно не може не засмучувати українців, але почуття гумору — те, що завжди рятує навіть у найскладніших ситуаціях.

"Телеграф" зібрав добірку свіжих мемів та приколів про блекаути в Україні.

Насамперед, зауважте, як змінилося ставлення українців до ракетних обстрілів та прольотів авіації порівняно з першими тижнями війни:

Меми про обстріл та війну в Україні
Дійсно схоже, чи не так?

Багато хто з нас опинився по вуха у фінансовій ямі:

Меми про гроші та борги в Україні
Біль цього котика знайомий багатьом

Відчувають себе "наламаними", поки в країні розгортаються "пункти незламності":

Меми про пункти незламності
Десь є пункти незламності, а десь – пункти надламаності

Але все так само сильно радує робота головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, HIMARS-ів, і, звичайно ж, відео з котиками:

Меми про українців, ЗСУ та Залужного
Запорука психічної стабільності українців

Усі вже потроху адаптувалися до постійних відключень світла за графіком:

Меми про відключення світла в Україні
Кав’ярні з генераторами — це скарб
Меми про відключення світла в Україні
Є два стани під час блекауту
Меми про відключення світла в Україні
Планові відключення бувають дедалі рідше
Меми про відключення світла в Україні
Коли несподівано привалило щастя цивілізації

І не засмучуємося, що їжа в холодильнику може псуватися без електрики (хоча часом буває засмучуємо цим кишківник):

Меми про їжу в холодильнику та відключення світла в Україні
Головне встигнути вчасно доїсти все, що швидко псується
Меми про їжу в холодильнику та відключення світла в Україні
Ох цей складний вибір, коли вся їжа довго лежала в теплі

Цікаво також, як до сучасних суворих реалій адаптувалися модні видання, почавши випускати статті про те, як замаскувати жирне волосся.

Меми про відключення води в Україні
Які проблеми, такі та статті

Ну і що ще може підтримати так бойовий дух під час війни, як трішки русофобії:

Меми про українців та русофобію
Меми про українців та русофобію
Думки багатьох українців під час відключення світла
Русофобія в Україні меми
Русофобія в Україні меми
Наша русофобія все ще недостатня ©

Якщо Вам здалося мало цих приколів для підняття настрою, пропонуємо подивитись ще одну добірку відмінних мемів про українців під час війни.

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#Гумор #Меми