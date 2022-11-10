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Відчайдушні та незламні: порція відмінних мемів про українців під час війни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Багато хто з нас зараз працює саме так — у перервах між відключеннями світла Новина оновлена 10 листопада 2022, 14:23
Багато хто з нас зараз працює саме так — у перервах між відключеннями світла

Зробили підбірку для підняття настрою на весь день

Мало хто з українців міг подумати, що повномасштабна війна з росією триватиме так довго, і чим далі, тим більше мемів доводиться робити, щоб утримувати психіку від стресу.

"Телеграф" зібрав добірку свіжих злободенних мемів, які змусять Вас посміхнутися.

Одна з найпопулярніших тем для жартів — емоційні гойдалки, які переживають українці, вагаючись між станами нервового зриву, байдужості та спраги Перемоги на тлі новин.

Мем про українців під час війни
Який ти сьогодні, приречений чи переможний?
Мем про українців під час війни
Емоційний стан деяких можна описати саме так
Мем про українців під час війни
З’явилася навіть така інтерпретація відомої картинки "Я неодмінно виживу"

Декому дедалі частіше доводиться переконувати себе у своїй врівноваженості, як цьому котику.

Мем я психічно врівноважений
Якщо довго себе чимось переконувати, то можна в це і повірити

Але ситуація однозначно стає кращою, якщо отримати зарплату чи добре поїсти.

Мем про нервовий зрив та зарплату
Кого ж не потішать грошенята?
Мем про ядерну війну та їжу
Можна ще й поїсти як останній раз

Також може допомогти знайти роботу, хай це не просто.

Мем про пошук роботи у 2022 році
Війна війною, а гроші потрібні

Головне не відпускати на волю свою внутрішню дитину.

Мем про русофобію
Усередині деяких живе той ще русофоб
Мем про русофобію та Стерненка

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#Гумор #Меми