Відчайдушні та незламні: порція відмінних мемів про українців під час війни

Зробили підбірку для підняття настрою на весь день

Мало хто з українців міг подумати, що повномасштабна війна з росією триватиме так довго, і чим далі, тим більше мемів доводиться робити, щоб утримувати психіку від стресу.

"Телеграф" зібрав добірку свіжих злободенних мемів, які змусять Вас посміхнутися.

Одна з найпопулярніших тем для жартів — емоційні гойдалки, які переживають українці, вагаючись між станами нервового зриву, байдужості та спраги Перемоги на тлі новин.

Який ти сьогодні, приречений чи переможний?

Емоційний стан деяких можна описати саме так

З’явилася навіть така інтерпретація відомої картинки "Я неодмінно виживу"

Декому дедалі частіше доводиться переконувати себе у своїй врівноваженості, як цьому котику.

Якщо довго себе чимось переконувати, то можна в це і повірити

Але ситуація однозначно стає кращою, якщо отримати зарплату чи добре поїсти.

Кого ж не потішать грошенята?

Можна ще й поїсти як останній раз

Також може допомогти знайти роботу, хай це не просто.

Війна війною, а гроші потрібні

Головне не відпускати на волю свою внутрішню дитину.

Усередині деяких живе той ще русофоб

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