Відчайдушні та незламні: порція відмінних мемів про українців під час війни
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Зробили підбірку для підняття настрою на весь день
Мало хто з українців міг подумати, що повномасштабна війна з росією триватиме так довго, і чим далі, тим більше мемів доводиться робити, щоб утримувати психіку від стресу.
"Телеграф" зібрав добірку свіжих злободенних мемів, які змусять Вас посміхнутися.
Одна з найпопулярніших тем для жартів — емоційні гойдалки, які переживають українці, вагаючись між станами нервового зриву, байдужості та спраги Перемоги на тлі новин.
Декому дедалі частіше доводиться переконувати себе у своїй врівноваженості, як цьому котику.
Але ситуація однозначно стає кращою, якщо отримати зарплату чи добре поїсти.
Також може допомогти знайти роботу, хай це не просто.
Головне не відпускати на волю свою внутрішню дитину.
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