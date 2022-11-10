Отчаянные и несломленные: порция отличных мемов про украинцев во время войны

Сделали подборочку для поднятия настроения на весь день

Мало кто из украинцев мог подумать, что полномасштабная война с россией продлится так долго, — и чем дальше, тем все больше мемов приходится делать, чтобы удерживать психику от стресса.

"Телеграф" собрал подборку свежих злободневных мемов, которые заставят Вас улыбнуться.

Одна из популярнейших тем для шуток — эмоциональные качели, которые переживают украинцы, колеблясь между состояниями нервного срыва, безразличия и жажды Победы на фоне новостей.

Какой ты сегодня, обреченный или переможный?

Эмоциональное состояние некоторых можно описать именно так

Появилась даже такая интерпретация известной картинки "Я обязательно выживу"

Некоторым все чаще приходится убеждать себя в собственной уравновешенности, прямо как этому котику.

Если долго себя в чем-то убеждать, то можно в это и поверить

Но ситуация однозначно становится лучше, если получить зарплату или хорошо покушать.

Кого же не порадует зарплатка?

Можно еще и покушать как в последний раз

Также может помочь найти работу, пусть это и не просто.

Война войной, а денежки нужны

Главное не отпускать на волю своего внутреннего ребенка.

Внутри некоторых живет тот еще русофоб

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