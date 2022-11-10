Укр

Отчаянные и несломленные: порция отличных мемов про украинцев во время войны

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Многие из нас сейчас работают именно так - в перерывах между отключениями света Новость обновлена 10 ноября 2022, 14:23
Многие из нас сейчас работают именно так - в перерывах между отключениями света

Сделали подборочку для поднятия настроения на весь день

Мало кто из украинцев мог подумать, что полномасштабная война с россией продлится так долго, — и чем дальше, тем все больше мемов приходится делать, чтобы удерживать психику от стресса.

"Телеграф" собрал подборку свежих злободневных мемов, которые заставят Вас улыбнуться.

Одна из популярнейших тем для шуток — эмоциональные качели, которые переживают украинцы, колеблясь между состояниями нервного срыва, безразличия и жажды Победы на фоне новостей.

Мем про украинцев во время войны
Какой ты сегодня, обреченный или переможный?
Мем про украинцев во время войны
Эмоциональное состояние некоторых можно описать именно так
Мем про украинцев во время войны
Появилась даже такая интерпретация известной картинки "Я обязательно выживу"

Некоторым все чаще приходится убеждать себя в собственной уравновешенности, прямо как этому котику.

Мем я психически уравновешенный
Если долго себя в чем-то убеждать, то можно в это и поверить

Но ситуация однозначно становится лучше, если получить зарплату или хорошо покушать.

Мем про нервный срыв и зарплату
Кого же не порадует зарплатка?
Мем про ядерную войну и еду
Можно еще и покушать как в последний раз

Также может помочь найти работу, пусть это и не просто.

Мем про поиск работы в 2022 году
Война войной, а денежки нужны

Главное не отпускать на волю своего внутреннего ребенка.

Мем про русофобию
Внутри некоторых живет тот еще русофоб
Мем про русофобию и Стерненко

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