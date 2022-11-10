Отчаянные и несломленные: порция отличных мемов про украинцев во время войны
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Сделали подборочку для поднятия настроения на весь день
Мало кто из украинцев мог подумать, что полномасштабная война с россией продлится так долго, — и чем дальше, тем все больше мемов приходится делать, чтобы удерживать психику от стресса.
"Телеграф" собрал подборку свежих злободневных мемов, которые заставят Вас улыбнуться.
Одна из популярнейших тем для шуток — эмоциональные качели, которые переживают украинцы, колеблясь между состояниями нервного срыва, безразличия и жажды Победы на фоне новостей.
Некоторым все чаще приходится убеждать себя в собственной уравновешенности, прямо как этому котику.
Но ситуация однозначно становится лучше, если получить зарплату или хорошо покушать.
Также может помочь найти работу, пусть это и не просто.
Главное не отпускать на волю своего внутреннего ребенка.
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