С Днем экономии электроэнергии! Лучшие приколы и видео про отключение света в Украине
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К счастью, никакие невзгоды не могут лишить украинцев чувства юмора
Массированные обстрелы россией объектов инфраструктуры Украины стали причиной регулярных отключений света по всей стране, — но ни для кого не является секретом, что в любой стрессовой ситуации украинцы едва ли не первым делом начинают делать мемы.
"Телеграф" собрал лучшие шутки и видео по теме отключений электроэнергии.
Прежде всего, спешим поздравить Вас с Днём (или скорее месяцем) экономии электроэнергии:
Кроме того, смешит и озадачивает ДТЭК не совсем понятной схемой отключения электричества, — часто свет пропадает у одних и тех же абонентов, пока у остальных он есть, или же просто пропадает не в то время, в какое обещали графики:
Хотя одна из украинок по имени Светлана дает подсказку, когда свет все же могут включить:
Неоспоримый факт: пока сидишь в темноте, с разряжающимся телефоном, как никогда ясно осознаешь, кто твой враг, и имеешь больше желания помогать Вооруженным силам Украины с ним бороться:
Хотя не каждому украинцу отключения света сильно испортили жизнь, — некоторые увидели в этом возможность отложить уборку, как следует выспаться, или же заняться зачатием еще миллиона "бандеровцев":
Но однозначно пострадал от выключений света один котик — только посмотрите на его глаза, когда отключилась его электрическая миска!
Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку ярких мемов с "пожеланиями" к 70-летию президента рф владимира путина.