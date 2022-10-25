С Днем экономии электроэнергии! Лучшие приколы и видео про отключение света в Украине

К счастью, никакие невзгоды не могут лишить украинцев чувства юмора

Массированные обстрелы россией объектов инфраструктуры Украины стали причиной регулярных отключений света по всей стране, — но ни для кого не является секретом, что в любой стрессовой ситуации украинцы едва ли не первым делом начинают делать мемы.

"Телеграф" собрал лучшие шутки и видео по теме отключений электроэнергии.

Если бы каждый мог просто встать и пойти жечь кремль

Прежде всего, спешим поздравить Вас с Днём (или скорее месяцем) экономии электроэнергии:

С Днем ненависти к оккупантам, друзья!

Реалии жизни в Украине очень быстро меняются

Кроме того, смешит и озадачивает ДТЭК не совсем понятной схемой отключения электричества, — часто свет пропадает у одних и тех же абонентов, пока у остальных он есть, или же просто пропадает не в то время, в какое обещали графики:

Графики отключения ДТЭК поражают

Фортуна повернулася до сусіда іншим боком

Хотя одна из украинок по имени Светлана дает подсказку, когда свет все же могут включить:

И кто с ней поспорит?

Неоспоримый факт: пока сидишь в темноте, с разряжающимся телефоном, как никогда ясно осознаешь, кто твой враг, и имеешь больше желания помогать Вооруженным силам Украины с ним бороться:

Мысли каждого украинца при отключении света

Зато, как сразу поднимается настроение донатить на ВСУ!

Хотя не каждому украинцу отключения света сильно испортили жизнь, — некоторые увидели в этом возможность отложить уборку, как следует выспаться, или же заняться зачатием еще миллиона "бандеровцев":

Но однозначно пострадал от выключений света один котик — только посмотрите на его глаза, когда отключилась его электрическая миска!

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку ярких мемов с "пожеланиями" к 70-летию президента рф владимира путина.