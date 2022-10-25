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З Днем економії електроенергії! Кращі приколи та відео про відключення світла в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали життєві приколи про відключення світла для підняття настрою Новина оновлена 25 жовтня 2022, 13:28
Зібрали життєві приколи про відключення світла для підняття настрою

На щастя, ніякі негаразди не можуть позбавити українців почуття гумору.

Масовані обстріли росією об’єктів інфраструктури України стали причиною регулярних відключень світла по всій країні, але ні для кого не є секретом, що в будь-якій стресовій ситуації українці мало не у першу чергу починають робити меми.

"Телеграф" зібрав найкращі жарти та відео на тему відключень електроенергії.

Меми про відключення світла в Україні 2022
Якби кожен міг просто встати та піти палити кремль

Насамперед, поспішаємо привітати Вас із Днем (або скоріше місяцем) економії електроенергії:

Меми про відключення світла в Україні 2022
З Днем ненависті до окупантів, друзі!
Меми про відключення світла в Україні 2022
Реалії життя в Україні дуже швидко змінюються

Крім того, смішить і спантеличує ДТЕК не зовсім зрозумілою схемою відключення електрики, — часто світло пропадає в тих самих абонентів, поки в інших воно є, або ж просто зникає не в той час, коли обіцяли графіки:

Меми про відключення світла в Україні 2022
Графіки відключення ДТЕК вражають
Меми про відключення світла в Україні 2022
Фортуна повернулася до сусіда іншим боком
Меми про відключення світла в Україні 2022

Хоча одна з українок на ім’я Світлана підказує, коли світло все ж таки можуть увімкнути:

Меми про відключення світла в Україні 2022
І хто з нею посперечається?

Безперечний факт: поки сидиш у темряві, з телефоном, що розряджається, як ніколи ясно усвідомлюєш, хто твій ворог, і маєш більше бажання допомагати Збройним силам України з ним боротися:

Меми про відключення світла в Україні 2022
Думки кожного українця під час відключення світла
Меми про відключення світла в Україні 2022
Зате як одразу підіймається настрій донатити на ЗСУ!

Хоча не кожному українцеві відключення світла сильно зіпсували життя, дехто побачив у цьому можливість відкласти прибирання, як слід виспатися, або ж зайнятися зачаттям ще мільйона "бандерівців":

Меми про відключення світла в Україні 2022
Меми про відключення світла в Україні 2022

Але однозначно постраждав від відключень світла один котик — тільки подивіться на очі, коли відключилася його електрична миска!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку яскравих мемів з "побажаннями" до 70-річчя президента росії владимира путіна.

Теги:
#ДТЕК #Електроенергія #Електрика #Гумор #Меми