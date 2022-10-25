З Днем економії електроенергії! Кращі приколи та відео про відключення світла в Україні

На щастя, ніякі негаразди не можуть позбавити українців почуття гумору.

Масовані обстріли росією об’єктів інфраструктури України стали причиною регулярних відключень світла по всій країні, але ні для кого не є секретом, що в будь-якій стресовій ситуації українці мало не у першу чергу починають робити меми.

"Телеграф" зібрав найкращі жарти та відео на тему відключень електроенергії.

Якби кожен міг просто встати та піти палити кремль

Насамперед, поспішаємо привітати Вас із Днем (або скоріше місяцем) економії електроенергії:

З Днем ненависті до окупантів, друзі!

Реалії життя в Україні дуже швидко змінюються

Крім того, смішить і спантеличує ДТЕК не зовсім зрозумілою схемою відключення електрики, — часто світло пропадає в тих самих абонентів, поки в інших воно є, або ж просто зникає не в той час, коли обіцяли графіки:

Графіки відключення ДТЕК вражають

Фортуна повернулася до сусіда іншим боком

Хоча одна з українок на ім’я Світлана підказує, коли світло все ж таки можуть увімкнути:

І хто з нею посперечається?

Безперечний факт: поки сидиш у темряві, з телефоном, що розряджається, як ніколи ясно усвідомлюєш, хто твій ворог, і маєш більше бажання допомагати Збройним силам України з ним боротися:

Думки кожного українця під час відключення світла

Зате як одразу підіймається настрій донатити на ЗСУ!

Хоча не кожному українцеві відключення світла сильно зіпсували життя, дехто побачив у цьому можливість відкласти прибирання, як слід виспатися, або ж зайнятися зачаттям ще мільйона "бандерівців":

Але однозначно постраждав від відключень світла один котик — тільки подивіться на очі, коли відключилася його електрична миска!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку яскравих мемів з "побажаннями" до 70-річчя президента росії владимира путіна.