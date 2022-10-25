З Днем економії електроенергії! Кращі приколи та відео про відключення світла в Україні
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На щастя, ніякі негаразди не можуть позбавити українців почуття гумору.
Масовані обстріли росією об’єктів інфраструктури України стали причиною регулярних відключень світла по всій країні, але ні для кого не є секретом, що в будь-якій стресовій ситуації українці мало не у першу чергу починають робити меми.
"Телеграф" зібрав найкращі жарти та відео на тему відключень електроенергії.
Насамперед, поспішаємо привітати Вас із Днем (або скоріше місяцем) економії електроенергії:
Крім того, смішить і спантеличує ДТЕК не зовсім зрозумілою схемою відключення електрики, — часто світло пропадає в тих самих абонентів, поки в інших воно є, або ж просто зникає не в той час, коли обіцяли графіки:
Хоча одна з українок на ім’я Світлана підказує, коли світло все ж таки можуть увімкнути:
Безперечний факт: поки сидиш у темряві, з телефоном, що розряджається, як ніколи ясно усвідомлюєш, хто твій ворог, і маєш більше бажання допомагати Збройним силам України з ним боротися:
Хоча не кожному українцеві відключення світла сильно зіпсували життя, дехто побачив у цьому можливість відкласти прибирання, як слід виспатися, або ж зайнятися зачаттям ще мільйона "бандерівців":
Але однозначно постраждав від відключень світла один котик — тільки подивіться на очі, коли відключилася його електрична миска!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку яскравих мемів з "побажаннями" до 70-річчя президента росії владимира путіна.