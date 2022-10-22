Пять ошибок, которые мешают экономить электричество: это должен знать каждый

Избегайте этих пяти ошибок, и у вас получится хорошо сэкономить на электрике.

В связи с аварийными перебоями электричества, украинцам сейчас нужно максимально собраться и также максимально начать экономить электроэнергию. Мы хотим поделиться с вами несколькими лайфхаками, которые помогут вам начать экономить.

А если быть точнее, мы собрали 5 возможно не самых очевидных ошибок в пользовании электричеством, которые после отражаются круглыми сумами в платежках. Однако сейчас более важно их не совершать, чтобы сэкономить энергию на благо страны.

5 ошибок, мешающих экономить электрику

Стирка белья при слишком высокой температуре — для стирки вещей вполне достаточно 30 градусов, лишь в некоторых случаях стоит поднимать температуру (при стирке нижнего белья, полотенец и носков).

Нагревать холодную воду в кастрюле без крышки — так вода будет закипать намного дольше, плюс энергии будет уходить также больше.

Слишком низкая температура в холодильнике — чем ниже температура, тем больше электроэнергии потребляет техника. Температуры от 7 до 8 градусов более чем достаточно, чтобы охлаждать продукты.

Слишком горячий душ — если у вас установлен бойлер или котел, то сэкономить вы сможете если будете принимать теплый душ или ванную, а не мыться "под кипятком".

Оставлять электронные устройства в режиме ожидания — полностью выключая устройства, когда ими не пользуетесь, поможет существенно сэкономить.

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