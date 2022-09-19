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Смешные и воинственные: лучшие мемы с украинскими котами

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали уморительные мемы и приколы про войну и котов Новость обновлена 19 сентября 2022, 14:22
Собрали уморительные мемы и приколы про войну и котов

Заряд хорошего настроения на весь день гарантируем

Хотя агрессор уже который месяц пытается захватить все новые украинские земли, ни Украина, ни страны Запада не "устали от войны", как вещает российская пропаганда. Не устали от нее и украинские коты, одни из главных героев злободневных мемов.

"Телеграф" собрал подборку лучших приколов и картинок с патриотическими котами для настроения на день.

Прежде всего, ни для кого не секрет, что взращенные на киевских котлетках и украинской сметане коты такие же патриоты Украины, как и люди.

Мемы с котами про Украину
Украина - прежде всего
Мемы с котами про Украину и россию
И кто рискнет с ним поспорить?

Коты так же, как и люди, поддерживают ВСУ, и прячутся в укрытиях во время воздушной тревоги.

Мемы с котами про ВСУ
Наши защитники нас берегут
Мемы с котами про воздушную тревогу и укрытие
Негодуй, но прячься во время тревоги
Мемы с котами про сирены и воздушную тревогу
Этот мем описывает настроение каждого украинца во время воздушной тревоги

Как и остальные в Украине, коты переживают из-за страшных тестовых оповещений ГСЧС и вопросе выделения оружия для Украины.

Мемы с котами про оповещения ГСЧС о чрезвыйчайной ситуации
Оповещения спасателей заставляют нервничать как людей, так и котов
Мемы с котами про оружие для Украины
Омериканцы, несите ваши бимбы!

Радуются украинские коты "бавовне" у захватчиков, а также хитростью, с которой ВСУ заявили о контрнаступлении на Херсонском направлении, а сами вернули много километров на Харьковском:

Мемы с котами про бавовну
Мордочка каждого украинского котика после новостей о взрывах в Крыму или Белгороде
Мемы про наступление ВСУ на военных россии
Украинские котики хитрые и коварные

Ждут коты сводки потерь россии в Украине, при этом готовы и своими лапами помогать оккупантам становиться "хорошими", бомбить злополучный Крымский мост.

Мемы с котами про потери россии в Украине
Украинские котики каждое утро
Мемы с котами про потери россии в Украине
Залужный старается, чтобы все котики были довольны потерями россии в Украине
Смешные коты русофобы
Мемы с котами, настроенными против россии
Котики тоже умеют писать хокку, а вы не знали?
Мемы с украинскими котами
Лапки всех украинских котиков
Кот съел россиянина мем
У здоровых котиков здоровый аппетит
Прикол с котом про Крымский мост
После такого Керченский мост точно не устоит

Ради дерусификации котики даже готовы отказаться от московской колбасы.

Коты русофобы мем
Украинизация - наше всё

На закуску предлагаем вам также полюбоваться на несколько видео с котиками в военной форме.

Если от просмотра этих приколов у вас еще недостаточно хорошее настроение, — предлагаем посмотреть нашу подборку мемов про главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Теги:
#Война #Коты #Юмор #Мемы #Приколы #ВСУ