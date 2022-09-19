Смешные и воинственные: лучшие мемы с украинскими котами

Заряд хорошего настроения на весь день гарантируем

Хотя агрессор уже который месяц пытается захватить все новые украинские земли, ни Украина, ни страны Запада не "устали от войны", как вещает российская пропаганда. Не устали от нее и украинские коты, одни из главных героев злободневных мемов.

"Телеграф" собрал подборку лучших приколов и картинок с патриотическими котами для настроения на день.

Прежде всего, ни для кого не секрет, что взращенные на киевских котлетках и украинской сметане коты такие же патриоты Украины, как и люди.

Украина - прежде всего

И кто рискнет с ним поспорить?

Коты так же, как и люди, поддерживают ВСУ, и прячутся в укрытиях во время воздушной тревоги.

Наши защитники нас берегут

Негодуй, но прячься во время тревоги

Этот мем описывает настроение каждого украинца во время воздушной тревоги

Как и остальные в Украине, коты переживают из-за страшных тестовых оповещений ГСЧС и вопросе выделения оружия для Украины.

Оповещения спасателей заставляют нервничать как людей, так и котов

Омериканцы, несите ваши бимбы!

Радуются украинские коты "бавовне" у захватчиков, а также хитростью, с которой ВСУ заявили о контрнаступлении на Херсонском направлении, а сами вернули много километров на Харьковском:

Мордочка каждого украинского котика после новостей о взрывах в Крыму или Белгороде

Украинские котики хитрые и коварные

Ждут коты сводки потерь россии в Украине, при этом готовы и своими лапами помогать оккупантам становиться "хорошими", бомбить злополучный Крымский мост.

Украинские котики каждое утро

Залужный старается, чтобы все котики были довольны потерями россии в Украине

Котики тоже умеют писать хокку, а вы не знали?

Лапки всех украинских котиков

У здоровых котиков здоровый аппетит

После такого Керченский мост точно не устоит

Ради дерусификации котики даже готовы отказаться от московской колбасы.

Украинизация - наше всё

На закуску предлагаем вам также полюбоваться на несколько видео с котиками в военной форме.

Если от просмотра этих приколов у вас еще недостаточно хорошее настроение, — предлагаем посмотреть нашу подборку мемов про главу Николаевской ОВА Виталия Кима.