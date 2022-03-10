Ким здорового человека: лучшие мемы с главой Николаевской ОГА

Ни дня не обходится без появления новых приколов с Кимом

Пошла уже третья неделя боевых действий россии против Украины, и третья неделя, как губернатор Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким находится в центре внимания. Он прочно занял место в сердцах многих украинцев благодаря своей харизме, чувству юмора и оптимизму, который непостижимым образом умудряется сохранять, ежедневно отбивая атаки оккупантов.

На фоне этого "Телеграф" решил собрать несколько лучших мемов и приколов, героем которых Ким стал за последнее время.

Прежде всего, украинцы не могли оценить, как успокаивающе на людей действуют ежедневные видеообращения Кима, и что с таким губернатором николаевцы чувствуют себя как за каменной стеной:

Ким активно стал появляться в информпространстве совсем нелавно

Но его обращения уже успокаивают людей

И жители Николаева чувствуют себя с ним примерно так

Кроме того, принимая во внимание успешную оборонную операцию власти в Николаевской области, не обошлось без шуток, что в скором времени россияне должны будут сделать подарок Киму на день рождения 13 марта и сами сдаться, а после окончания войны тероборона Николаева будет так сильна, что не примет НАТО в свои ряды.

Как вам такой подарочек на 41-летие Кима 13 марта?

Ни один Альянс не сравнится с отвагой николаевцев

Некоторые даже считают, что однажды Ким даже может решить пойти в президенты:

И у Кима уже неплохие шансы продвинуться по карьерной лестнице

Конечно же не обошлось без сравнения Виталия Кима с другим известным миру Кимом, — Ким Чен Ыном, и даже Ким Кардашьян (но все сошлись во мнении, что украинский Ким самый лучший).

Жалкая пародия и неповторимый оригинал

Даже Ким Кардашьян нервно курит в сторонке

Потому что настоящий Ким - он из Николаева

В обиход снова вошла обновленная шутка про "Я конечно не идеал, но и ты не губернатор Николаевской области".

Аргумент, с которым сложно спорить

Ну и в качестве бонуса держите еще пару варианций мемов по теме его фотографии с ногами на столе:

Такой "подкат" ни одна девушка не проигнорирует

Спокойствие, только спокойствие

Детали кабинета Кима, которые явно убрали перед съемкой

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким захватил российский броневик и обещал с его же помощью уничтожать оккупантов.