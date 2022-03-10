Ким здорового человека: лучшие мемы с главой Николаевской ОГА
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 397
Ни дня не обходится без появления новых приколов с Кимом
Пошла уже третья неделя боевых действий россии против Украины, и третья неделя, как губернатор Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким находится в центре внимания. Он прочно занял место в сердцах многих украинцев благодаря своей харизме, чувству юмора и оптимизму, который непостижимым образом умудряется сохранять, ежедневно отбивая атаки оккупантов.
На фоне этого "Телеграф" решил собрать несколько лучших мемов и приколов, героем которых Ким стал за последнее время.
Прежде всего, украинцы не могли оценить, как успокаивающе на людей действуют ежедневные видеообращения Кима, и что с таким губернатором николаевцы чувствуют себя как за каменной стеной:
Кроме того, принимая во внимание успешную оборонную операцию власти в Николаевской области, не обошлось без шуток, что в скором времени россияне должны будут сделать подарок Киму на день рождения 13 марта и сами сдаться, а после окончания войны тероборона Николаева будет так сильна, что не примет НАТО в свои ряды.
Некоторые даже считают, что однажды Ким даже может решить пойти в президенты:
Конечно же не обошлось без сравнения Виталия Кима с другим известным миру Кимом, — Ким Чен Ыном, и даже Ким Кардашьян (но все сошлись во мнении, что украинский Ким самый лучший).
В обиход снова вошла обновленная шутка про "Я конечно не идеал, но и ты не губернатор Николаевской области".
Ну и в качестве бонуса держите еще пару варианций мемов по теме его фотографии с ногами на столе:
Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким захватил российский броневик и обещал с его же помощью уничтожать оккупантов.
- Дата публикации
-
- Категория
-