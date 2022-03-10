Укр

Ким здорового человека: лучшие мемы с главой Николаевской ОГА

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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40-летний Виталий Ким становится все популярнее в сети Новость обновлена 10 марта 2022, 11:11
40-летний Виталий Ким становится все популярнее в сети

Ни дня не обходится без появления новых приколов с Кимом

Пошла уже третья неделя боевых действий россии против Украины, и третья неделя, как губернатор Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким находится в центре внимания. Он прочно занял место в сердцах многих украинцев благодаря своей харизме, чувству юмора и оптимизму, который непостижимым образом умудряется сохранять, ежедневно отбивая атаки оккупантов.

На фоне этого "Телеграф" решил собрать несколько лучших мемов и приколов, героем которых Ким стал за последнее время.

Прежде всего, украинцы не могли оценить, как успокаивающе на людей действуют ежедневные видеообращения Кима, и что с таким губернатором николаевцы чувствуют себя как за каменной стеной:

Ким активно стал появляться в информпространстве совсем нелавно
Ким активно стал появляться в информпространстве совсем нелавно
Но его обращения уже успокаивают людей
Но его обращения уже успокаивают людей
И жители Николаева чувствуют себя с ним примерно так
И жители Николаева чувствуют себя с ним примерно так

Кроме того, принимая во внимание успешную оборонную операцию власти в Николаевской области, не обошлось без шуток, что в скором времени россияне должны будут сделать подарок Киму на день рождения 13 марта и сами сдаться, а после окончания войны тероборона Николаева будет так сильна, что не примет НАТО в свои ряды.

Как вам такой подарочек на 41-летие Кима 13 марта?
Как вам такой подарочек на 41-летие Кима 13 марта?
Ни один Альянс не сравнится с отвагой николаевцев
Ни один Альянс не сравнится с отвагой николаевцев

Некоторые даже считают, что однажды Ким даже может решить пойти в президенты:

И у Кима уже неплохие шансы продвинуться по карьерной лестнице
И у Кима уже неплохие шансы продвинуться по карьерной лестнице

Конечно же не обошлось без сравнения Виталия Кима с другим известным миру Кимом, — Ким Чен Ыном, и даже Ким Кардашьян (но все сошлись во мнении, что украинский Ким самый лучший).

Жалкая пародия и неповторимый оригинал
Жалкая пародия и неповторимый оригинал
Даже Ким Кардашьян нервно курит в сторонке
Даже Ким Кардашьян нервно курит в сторонке
Потому что настоящий Ким - он из Николаева
Потому что настоящий Ким - он из Николаева

В обиход снова вошла обновленная шутка про "Я конечно не идеал, но и ты не губернатор Николаевской области".

Аргумент, с которым сложно спорить
Аргумент, с которым сложно спорить

Ну и в качестве бонуса держите еще пару варианций мемов по теме его фотографии с ногами на столе:

Такой "подкат" ни одна девушка не проигнорирует
Такой "подкат" ни одна девушка не проигнорирует
Спокойствие, только спокойствие
Спокойствие, только спокойствие
Детали кабинета Кима, которые явно убрали перед съемкой
Детали кабинета Кима, которые явно убрали перед съемкой

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким захватил российский броневик и обещал с его же помощью уничтожать оккупантов.

Теги:
#Николаев #Юмор #Мемы #Виталий Ким
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