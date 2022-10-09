Охотники, богемы и дебоширы: лучшие смешные видео с котиками за неделю

Заряд позитива на весь день обеспечен

Тревожные новости и нестабильная погода любого может выбить из колеи, однако всегда есть способ поднять себе настроение.

"Телеграф" собрал подборку смешных роликов с котиками за последнюю неделю, которые могут вызвать у Вас улыбку.

Например, знали ли Вы, что любой котик помнит времена, когда им поклонялись в Египте? А конкретно этот котик еще и мастерски показывает, как ему, настоящей богеме, нужно поклоняться:

Другие котики также наглядно умеют показать и как наступают на позиции оккупантов Вооруженные силы Украины:

И как те самые оккупанты прячутся по пакетам, едва их завидев:

Некоторые же котики просто показывают первобытный хаос и дебош, без всяких дополнительных смыслов:

Но кто так много активничает, — должен хорошо кушать. Обязательно ни с кем не делясь своей миской.

Кушать можно и в удобных акробатических позах, и на скорость:

Самые оголодавшие отлично кушают и натуральные продукты вроде мышек, — ведь коты лучшие охотники:

А кто хорошо покушал, — конечно же должен хорошо отдохнуть. Желательно среди "дикой" природы.

Отлично отдыхается и в компании друзей, — даже если они немножечко мешают спать:

Если Вам показалось мало этих котиков, — предлагаем посмотреть Вам и предыдущую подборку веселых видео с котами от "Телеграфа".