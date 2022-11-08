Бандеровец как чупакабра: никто не видел, но все боятся: позитивные шутки на злобу дня

Как можно победить украинцев, высмеивающих даже ядерный шантаж?

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы продолжают активно шутить о российских оккупантах. И стоит отметить, что это отличный способ отвлечься и поддержать боевое настроение. К тому же некоторые шутки внушают веру в то, что все обязательно будет хорошо. Приколы не заканчиваются, и с каждым днем их все больше.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети.

Тепло. В доме летает комар. Хотела прибить. Потом подумала и сказала: Спасибо за службу! — прижав руку к сердцу. Кто его знает…

Новый интересный квест – успей скупиться в супермаркете между воздушной тревогой и выключением электричества.

Думаю, обмен пленными с россиянами пойдет быстрее, если схема будет: они нам наших солдат, мы им - блендеры.

Коротко о погоде – очень сильный ветер. Волнуюсь за наши птичьи подразделения, как бы ни сбились с траектории…

путин так смело пользуется методичкой гитлера, что у меня создается впечатление, что он не в курсе, чем там все закончилось.

Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.