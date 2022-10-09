Мисливці, богеми та бешкетники: найкращі смішні відео з котиками за тиждень

Заряд позитиву на весь день забезпечено

Тривожні новини та нестабільна погода будь-кого може вибити з колії, проте завжди є спосіб підняти собі настрій.

"Телеграф" зібрав добірку кумедних роликів з котиками за останній тиждень, які можуть викликати у Вас посмішку.

Наприклад, чи ви знали, що будь-який котик пам’ятає часи, коли їм поклонялися в Єгипті? Саме цей котик ще й майстерно показує, як йому, справжній богемі, треба поклонятися:

Інші котики також наочно вміють показати і як наступають на позиції окупантів Збройні сили України:

І як ті самі окупанти ховаються по пакетах, тільки-но їх побачивши:

Деякі котики просто показують первісний хаос і бешкет, без жодних додаткових сенсів:

Але хто такий активний, повинен і добре їсти. Обов’язково ні з ким не поділяючись своєю мискою.

Також їсти можна і в зручних акробатичних позах, і на швидкість:

Найбільш зголоднілі добре їдять і натуральні продукти на кшталт мишок, — адже коти найкращі мисливці:

А хто добре поїв, — звичайно, повинен добре відпочити. Бажано серед "дикої" природи.

Відмінно відпочивається і в компанії друзів, навіть якщо вони трошки заважають спати:

Якщо Вам здалося мало цих котиків, пропонуємо подивитись Вам і попередню добірку веселих відео з котами від "Телеграфу".