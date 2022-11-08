Бандерівець як чупакабра: ніхто не бачив, але всі бояться: позитивні жарти на злобу дня

Як можна перемогти українців, які висміюють навіть ядерний шантаж?

Щоб не збожеволіти від новин, українці продовжують активно жартувати про російських окупантів. І варто відзначити, що це чудовий спосіб відволіктися і підтримати бойовий настрій. До того ж деякі жарти вселяють віру в те, що все обов'язково буде добре. Приколи не закінчуються, і з кожним днем їх дедалі більше.

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