Бандерівець як чупакабра: ніхто не бачив, але всі бояться: позитивні жарти на злобу дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб не збожеволіти від новин, українці продовжують активно жартувати про російських окупантів. І варто відзначити, що це чудовий спосіб відволіктися і підтримати бойовий настрій. До того ж деякі жарти вселяють віру в те, що все обов'язково буде добре. Приколи не закінчуються, і з кожним днем їх дедалі більше.
"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі.
Тепло. В хаті літає комар. Хотіла прибити. Потім подумала і сказала: Дякую за службу! — притуливши руку до серця. Хто його зна…
Новий цікавий квест — встигни скупитися у супермаркеті між повітряною тривогою та вимкненням електрики.
Думаю, обмін полоненими з росіянами піде швидше, якщо схема буде: вони нам наших солдатів, ми їм — блендери.
Коротко про погоду — дуже сильний вітер. Хвилююсь за наші пташині підрозділи, хоч би не збились з траєкторії…
путін так сміливо користується методичкою гітлера, що у мене складається враження, що він не в курсі, чим там все закінчилось.
Раніше "Телеграф" зібрав найкращі приколи та відео про відключення світла в Україні.