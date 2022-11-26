Справжні каскадери та булочки: 10 свіжих кумедних відео з котами
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Доза муркочущого дофаміну на день
Хоча відключення світла і зміна пір року сильно втомлюють, навіть самий невеселий настрій можуть виправити хороші приколи з котами.
"Телеграф" зібрав добірку відмінних роликів із вусатими трюкачами, які нікого не залишать байдужим.
Ви не могли не знати, що котики — ті ще булочки, але тепер є і відеопідтвердження. Як вам такий подвійний бургер?
Але крім того коти ще й чудові літуни!
Також котики ті ще скелелази (або в даному випадку можливо навіть людинолази).
У цього ж котика інша суперздатність — він просто найблискучіший котик світу.
Ще одна зірка програми — котик-жебрак:
А в деяких ванних водиться котик породи м’явкочуща неваляшка.
Подивіться тільки на цього малюка-акробата!
А цей котик уже з категорії важкоатлетів. Ви знали, що мейн-куни виростають такими величезними, майже як дикі кішки?
Але навіть великим і дорослим котикам знайомі страхи лікарів, зокрема, як цьому котику, який сховався ближче до господаря під час огляду:
Якщо цієї добірки не вистачило, щоб достатньо підняти Вам настрій, пропонуємо подивитися на ще більше котиків.