Справжні каскадери та булочки: 10 свіжих кумедних відео з котами

Доза муркочущого дофаміну на день

Хоча відключення світла і зміна пір року сильно втомлюють, навіть самий невеселий настрій можуть виправити хороші приколи з котами.

"Телеграф" зібрав добірку відмінних роликів із вусатими трюкачами, які нікого не залишать байдужим.

Ви не могли не знати, що котики — ті ще булочки, але тепер є і відеопідтвердження. Як вам такий подвійний бургер?

Але крім того коти ще й чудові літуни!

Також котики ті ще скелелази (або в даному випадку можливо навіть людинолази).

У цього ж котика інша суперздатність — він просто найблискучіший котик світу.

Ще одна зірка програми — котик-жебрак:

А в деяких ванних водиться котик породи м’явкочуща неваляшка.

Подивіться тільки на цього малюка-акробата!

А цей котик уже з категорії важкоатлетів. Ви знали, що мейн-куни виростають такими величезними, майже як дикі кішки?

Але навіть великим і дорослим котикам знайомі страхи лікарів, зокрема, як цьому котику, який сховався ближче до господаря під час огляду:

Якщо цієї добірки не вистачило, щоб достатньо підняти Вам настрій, пропонуємо подивитися на ще більше котиків.