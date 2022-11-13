Усі ми як президент: конфуз Зеленського з першою леді породив шквал мемів

Українці жартома запропонували розпочати терміновий збір на розкладачку для президента

Президент України Володимир Зеленський у присутності своєї дружини Олени Зеленської з усмішкою заявив, що ніхто не готує йому сніданки, — реакція першої леді викликала справжній шквал жартів та приколів.

Інцидент сам трапився під час інтерв’ю CNN, опублікованого 12 листопада.

На питання журналіста, як вони підтримують один одного, Зеленський заявив: "Це моє кохання. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Олена готує сніданок для дітей з ранку, готує для них одяг. У мене немає такої можливості. Ніхто не готує мені сніданки".

Після таких слів Олена серйозно здивувалася і з подивом подивилася на чоловіка. Той пояснив, що зараз у них складний період і вони живуть окремо.

Варто зауважити, що ця сцена викликала безліч жартів, а відео моменту завірусилося по всіх соціальних мережах.

Сцена вийшла епічною

Обличчя Олени Зеленської стало мемом

"Пан президент сьогодні спить на дивані", "Шкода цього добряка", "Хтось дружину мало не втратив", "Вову чекає серйозна розмова", "Терміновий збір на розкладачку для пана президента", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Крім того, українці зауважили, що у них багато спільного з президентом — багатьом теж ніхто не готує сніданки.

Також деякі визнали, що їхнє почуття гумору теж схоже з президентом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку життєвих мемів про українців під час війни.