Все мы как президент: конфуз Зеленского с первой леди породил шквал мемов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы в шутку предложили начать срочный сбор на раскладушку для президента
Президент Украины Владимир Зеленский в присутствии своей жены Елены Зеленской, с улыбкой заявил, что никто не готовит ему завтраки, — реакция первой леди вызвала настоящий шквал шуток и приколов.
Инцидент сам случился во время интервью CNN, которое было опубликовано 12 ноября.
На вопрос журналиста, как они поддерживают друг друга, Зеленский заявил: "Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Елена готовит завтрак для детей с утра, готовит для них одежду. У меня нет такой возможности. Никто не готовит мне завтраки".
После таких слов Елена серьезно удивилась и с недоумением посмотрела на мужа. Тот объяснил, что сейчас у них сложный период, и они живут отдельно.
Стоит заметить, что эта сцена вызвала массу шуток, а видео момента завирусилось по всем социальным сетям.
"Пан президент сегодня спит на диване", "Жаль этого добряка", "Кто-то жены чуть не лишился", "Вову ждет серьезный разговор", "Срочный сбор на раскладушку для господина президента", — среди прочего, пишут в комментариях.
Кроме того, украинцы заметили, что у них много общего с президентом, — многим тоже никто не готовит завтраки.
Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку жизненных мемов про украинцев во время войны.