Все мы как президент: конфуз Зеленского с первой леди породил шквал мемов

Украинцы в шутку предложили начать срочный сбор на раскладушку для президента

Президент Украины Владимир Зеленский в присутствии своей жены Елены Зеленской, с улыбкой заявил, что никто не готовит ему завтраки, — реакция первой леди вызвала настоящий шквал шуток и приколов.

Инцидент сам случился во время интервью CNN, которое было опубликовано 12 ноября.

На вопрос журналиста, как они поддерживают друг друга, Зеленский заявил: "Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Елена готовит завтрак для детей с утра, готовит для них одежду. У меня нет такой возможности. Никто не готовит мне завтраки".

После таких слов Елена серьезно удивилась и с недоумением посмотрела на мужа. Тот объяснил, что сейчас у них сложный период, и они живут отдельно.

Стоит заметить, что эта сцена вызвала массу шуток, а видео момента завирусилось по всем социальным сетям.

Сцена вышла эпичной

Лицо Елены Зеленской стало мемом

"Пан президент сегодня спит на диване", "Жаль этого добряка", "Кто-то жены чуть не лишился", "Вову ждет серьезный разговор", "Срочный сбор на раскладушку для господина президента", — среди прочего, пишут в комментариях.

Кроме того, украинцы заметили, что у них много общего с президентом, — многим тоже никто не готовит завтраки.

Также некоторые сочли, что их чувство юмора тоже схоже с президентом

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку жизненных мемов про украинцев во время войны.