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Все мы как президент: конфуз Зеленского с первой леди породил шквал мемов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Момент, когда Зеленский сказал, что никто не готовит ему завтраки Новость обновлена 13 ноября 2022, 14:42
Момент, когда Зеленский сказал, что никто не готовит ему завтраки

Украинцы в шутку предложили начать срочный сбор на раскладушку для президента

Президент Украины Владимир Зеленский в присутствии своей жены Елены Зеленской, с улыбкой заявил, что никто не готовит ему завтраки, — реакция первой леди вызвала настоящий шквал шуток и приколов.

Инцидент сам случился во время интервью CNN, которое было опубликовано 12 ноября.

На вопрос журналиста, как они поддерживают друг друга, Зеленский заявил: "Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Елена готовит завтрак для детей с утра, готовит для них одежду. У меня нет такой возможности. Никто не готовит мне завтраки".

После таких слов Елена серьезно удивилась и с недоумением посмотрела на мужа. Тот объяснил, что сейчас у них сложный период, и они живут отдельно.

Стоит заметить, что эта сцена вызвала массу шуток, а видео момента завирусилось по всем социальным сетям.

Зеленский пошутил, что жена не готовит ему завтраки
Сцена вышла эпичной
Зеленский пошутил, что жена не готовит ему завтраки
Лицо Елены Зеленской стало мемом

"Пан президент сегодня спит на диване", "Жаль этого добряка", "Кто-то жены чуть не лишился", "Вову ждет серьезный разговор", "Срочный сбор на раскладушку для господина президента", — среди прочего, пишут в комментариях.

Зеленский пошутил, что жена не готовит ему завтраки

Кроме того, украинцы заметили, что у них много общего с президентом, — многим тоже никто не готовит завтраки.

Зеленский пошутил, что жена не готовит ему завтраки
Также некоторые сочли, что их чувство юмора тоже схоже с президентом

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку жизненных мемов про украинцев во время войны.

Теги:
#Шутки #Юмор #Мемы #Владимир Зеленский #Елена Зеленская