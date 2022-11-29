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Надломленные, но несокрушимые: смешные мемы про украинцев во время блэкаута

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Собрали отличные мемы про отключения света в Украине Новость обновлена 29 ноября 2022, 12:18
Собрали отличные мемы про отключения света в Украине. Фото telegraf.com.ua

Перебои с электричеством стали уже чем-то обычным в Украине, однако хорошие шутки поднимут настроение даже тогда, когда нет света

В результате ракетных ударов россиян в Украине практически не осталось целых ТЭС и ГЭС, и страна с трудом пытается вернуться к плановым графикам отключения электричества. Это все конечно не может не печалить украинцев, но чувство юмора, — то, что всегда спасает в самых сложных ситуациях.

"Телеграф" собрал подборку свежих мемов и приколов про блэкауты в Украине.

Прежде всего, заметьте, как изменилось отношение украинцев к ракетным обстрелам и пролетам авиации в сравнении с первыми неделями войны:

Мемы про обстрелы и войну в Украине
Не правда ли, похоже?

Многие из нас оказались по уши в финансовой яме:

Мемы про деньги и долги в Украине
Боль этого котика знакома многим

Чувствуют себя "надломанными", пока в стране разворачиваются "пункты несокрушимости":

Мемы про пункты незламности
Где-то есть пункты незламности, а где-то - пункты надломленности

Но все так же сильно радует работа главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, HIMARS-ов, и, конечно же, видео с котиками:

Мемы про украинцев, ВСУ и Залужного
Залог психической стабильности украинцев

Все уже понемногу адаптировались к постоянным отключениям света не по графику:

Мемы про отключения света в Украине
Кофейни с генераторами - настоящее сокровище сейчас
Мемы про отключения света в Украине
Есть два состояния во время блэкаута
Мемы про отключения света в Украине
Плановые отключения бывают все реже
Мемы про отключения света в Украине
Когда неожиданно привалило счастье цивилизации

И не расстраиваемся, что еда в холодильнике может портиться без электричества (хотя порой бывает расстраиваем этим кишечник):

Мемы про еду в холодильнике и отключение света в Украине
Главное успеть вовремя доесть все скоропортящееся
Мемы про еду в холодильнике и отключение света в Украине
Ох уж этот сложный выбор, когда вся еда долго лежала в тепле

Интересно также, как к современным суровым реалиям адаптировались модные издания, начав выпускать статьи о том, как спрятать жирные волосы:

Мемы про отключение воды в Украине
Какие проблемы, такие и статьи

Ну и что еще может поддержать так боевой дух во время войны, как немножко русофобии:

Мемы про украинцев и русофобию
Мемы про украинцев и русофобию
Мысли многих украинцев во время отключения света
Русофобия в Украине мемы
Русофобия в Украине мемы
Наша русофобия недостаточна ©

Если Вам показалось мало этих приколов для поднятия настроения, предлагаем посмотреть еще одну подборку отличных мемов про украинцев во время войны.

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