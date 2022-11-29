Надломленные, но несокрушимые: смешные мемы про украинцев во время блэкаута
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Перебои с электричеством стали уже чем-то обычным в Украине, однако хорошие шутки поднимут настроение даже тогда, когда нет света
В результате ракетных ударов россиян в Украине практически не осталось целых ТЭС и ГЭС, и страна с трудом пытается вернуться к плановым графикам отключения электричества. Это все конечно не может не печалить украинцев, но чувство юмора, — то, что всегда спасает в самых сложных ситуациях.
"Телеграф" собрал подборку свежих мемов и приколов про блэкауты в Украине.
Прежде всего, заметьте, как изменилось отношение украинцев к ракетным обстрелам и пролетам авиации в сравнении с первыми неделями войны:
Многие из нас оказались по уши в финансовой яме:
Чувствуют себя "надломанными", пока в стране разворачиваются "пункты несокрушимости":
Но все так же сильно радует работа главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, HIMARS-ов, и, конечно же, видео с котиками:
Все уже понемногу адаптировались к постоянным отключениям света не по графику:
И не расстраиваемся, что еда в холодильнике может портиться без электричества (хотя порой бывает расстраиваем этим кишечник):
Интересно также, как к современным суровым реалиям адаптировались модные издания, начав выпускать статьи о том, как спрятать жирные волосы:
Ну и что еще может поддержать так боевой дух во время войны, как немножко русофобии:
Если Вам показалось мало этих приколов для поднятия настроения, предлагаем посмотреть еще одну подборку отличных мемов про украинцев во время войны.