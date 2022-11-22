Ракетные удары по Украине: появилась тревожная информация насчет ТЭС и ГЭС

Некоторые подстанции подвергались обстрелам по несколько раз: по три, по пять и даже восемь раз

Российские захватчики неоднократно наносили массированные ракетные атаки по энергетической системе Украины. После последней, в стране практически не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго", а также больших тепловых и гидроэлектростанций.

В середине ноября, когда россия выпустила по Украине около 100 ракет, целями оккупантов являлись конкретно объекты энергосистемы. В основном это электростанции и подстанции "Укрэнерго". Об этом сегодня, 22 ноября, во время брифинга рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В тот день в результате ракетных обстрелов были повреждены 15 объектов "Укрэнерго". В целом, по словам Кудрицкого, в Украине уже практически все большие электростанции подверглись ракетным ударам.

Глава "Укрэнерго" также отметил масштабные повреждения узловых подстанций "Укрэнерго".

"То есть на каждую важную подстанцию ​​что-то прилетало, на некоторые даже по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", – сказал Кудрицкий.

Он также добавил, что после каждого подобного ракетного обстрела необходимо определенное время, чтобы сперва запитать электроэнергией потребителей, затем восстановить энергосеть. После этого еще несколько дней уходит на то, чтобы перевести графики отключений в плановый режим.

Напомним, ранее украинцам ответили на самые популярные вопросы относительно график отключения электроэнергии.