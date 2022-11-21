Отключения света: в ДТЭК назвали условие для полного блэкаута в Киеве

Вероятность полного отключения света крайне мала

Российские оккупанты бьют ракетами по энергосистеме Украины, в результате чего во многих городах вынуждено ввели графики отключения света. Одним из городов, который больше всего затронули отключения, стал Киев. В ДТЭК дали ответ на интересующий многих вопрос о том, может ли в столице произойти полный блэкаут.

Вероятность полного отключения электроэнергии в Киеве существует, но она крайне мала. Сейчас небо столицы хорошо защищено средствами противовоздушной обороны. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, множество систем ввода и генерации расположены в самом городе. И для того чтобы столица полностью осталась без электричества, оккупантам нужно ударить сразу по всем этим объектам.

"Поэтому теоретически, конечно, возможен такой удар по всем этим объектам, почему-то вдруг не сработает ПВО и одновременно выключит свет во всем городе. Вероятна ли такая история? Теоретически да. Но я думаю, что этот риск можно принять. У нас есть ПВО, которая улучшается, и последние атаки показали, что она работает гораздо лучше, чем было раньше", — сказал Сахарук.

Он также добавил, что в городе уже многое сделали по укреплению объектов, и, кроме того, уже есть восстановленные и восстанавливаемые объекты.

В то же время в Офисе президента заявили, что необходимости уезжать из страны из-за отключений электричества нет. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона успокоил украинцев отметив, что полного блэкаута по всей стране не будет.

"Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но уже есть понимание, что в любом случае работает ГСЧС, областные власти для того, чтобы разворачивать пункты обогрева, а параллельно — работают энергетики, чтобы в течение суток, двух, трех налаживать энергетику", — сказал Тимошенко.

Напомним, что ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев уехать из страны на несколько месяцев, поскольку из-за ракетных ударов электричества не хватит на всех, а такой шаг помог бы снизить нагрузку на энергосистему.