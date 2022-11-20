Готовимся к длительным отключениям света: советы из 90-х, которые вновь стали актуальными

Российская агрессия заставляет украинцев вспоминать о 90-х

Массированные российские ракетные удары по энергетическим объектам Украины привели к перебоям со светом во всех областях и есть серьезная угроза того, что ситуация станет еще хуже. На фоне этого полезно будет вспомнить о советах людей, которые пережили 90-е, когда подобные перебои были нормальным явлением.

Как говорится в материале ТСН, отключение электричества зимой могут быть более продолжительными, чем сейчас. Вполне вероятно, что его будут давать лишь на несколько часов в день, а в некоторых областях отключения будут длиться днями или неделями.

В этой ситуации полезным будет вспомнить, как выживали люди в 90-х годах.

В частности стоит обзавестись термосом, в котором хранить горячую воду для чая или кофе, а продуктовый запас формировать с расчетом на то, что холодильник может не работать. То есть надо иметь при себе запас еды, которая не испортится в случае, если она не будет охлажденной.

Еще одним важным советом будет сформировать запас воды, поскольку в случае длительных отключений насосы перестанут работать, а значит водоснабжения может и не быть. При этом альтернативой будет таскать бутыли по ступеням на свой этаж, поскольку, очевидно, лифт работать тоже не сможет.

Если холодильник полностью разморозился, то на помощь придет балкон. Продукты же можно хранить на нем в слегка утепленной снизу картонной коробке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими продуктами питания надо запастись, чтобы не только оставаться сытым в сложный период, но и позаботиться о своем организме.