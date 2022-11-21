Відключення світла: у ДТЕК назвали умову для повного блекауту у Києві

Імовірність повного відключення світла вкрай мала

Російські окупанти б’ють ракетами по енергосистемі України, внаслідок чого у містах вимушено запровадити графіки відключення світла. Одним із міст, яке найбільше торкнулися відключення, став Київ. У ДТЕК дали відповідь на питання, що цікавить багатьох, про те, чи може в столиці відбутися повний блекаут.

Імовірність повного відключення електроенергії у Києві існує, але вона вкрай мала. Наразі небо столиці добре захищене засобами протиповітряної оборони. Про це в ефірі українського телемарафону повідомив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, безліч систем введення та генерації розташовані у самому місті. І щоб столиця повністю залишилася без електрики, окупантам потрібно вдарити відразу по всіх цих об’єктах.

"Тому теоретично, звичайно, можливий такий удар по всіх цих об’єктах, чомусь раптом не спрацює ППО та одночасно вимкне світло у всьому місті. Чи ймовірна така історія? Теоретично так. Але я думаю, що цей ризик можна прийняти. У нас є ППО, що покращується, і останні атаки показали, що вона працює набагато краще, ніж було раніше", — сказав Сахарук.

Він також додав, що у місті вже багато зробили зі зміцнення об’єктів, і, крім того, вже є відновлені та відновлювані об’єкти.

Водночас в Офісі президента заявили, що потреби виїжджати з країни через відключення електрики немає. Заступник голови ВП Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону заспокоїв українців, зазначивши, що повного блекауту по всій країні не буде.

"Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину чи дві, але вже є розуміння, що в будь-якому випадку працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву, а паралельно — працюють енергетики, щоб протягом доби, двох, трьох налагоджувати енергетику", — сказав Тимошенко.

Нагадаємо, що раніше гендиректор ДПЕК Максим Тимченко закликав українців виїхати з країни на кілька місяців, оскільки через ракетні удари електрики не вистачить на всіх, а такий крок допоміг би знизити навантаження на енергосистему.