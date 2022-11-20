Готуємося до тривалих відключень світла: поради з 90-х, які знову стали актуальними

Російська агресія змушує українців згадувати про 90-і

Масовані російські ракетні удари по енергетичних об’єктах України призвели до перебоїв зі світлом у всіх областях і є серйозною загрозою того, що ситуація стане ще гіршою. На тлі цього корисно згадати про поради людей, які пережили 90-ті, коли подібні перебої були нормальним явищем.

Як йдеться у матеріалі ТСН, відключення електрики взимку можуть бути тривалішими, ніж зараз. Цілком ймовірно, що його даватимуть лише на кілька годин на день, а в деяких областях відключення триватимуть днями чи тижнями.

У цій ситуації корисним буде згадати, як виживали люди у 90-х роках.

Зокрема варто придбати термос, в якому зберігати гарячу воду для чаю або кави, а продуктовий запас формувати з розрахунком на те, що холодильник може не працювати. Тобто треба мати при собі запас їжі, яка не зіпсується у разі, якщо вона не буде охолодженою.

Ще однією важливою порадою буде сформувати запас води, оскільки у разі тривалих відключень насоси перестануть працювати, а отже, водопостачання може і не бути. При цьому альтернативою буде тягати баклажки сходами на свій поверх, оскільки, очевидно, ліфт працювати теж не зможе.

Якщо холодильник повністю розморозився, то на допомогу прийде балкон. Продукти можна зберігати на ньому в злегка утепленій знизу картонній коробці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими продуктами харчування треба запастися, щоб не тільки залишатися ситим у складний період, а й подбати про свій організм.