Українців закликали виїхати з країни на кілька місяців: подробиці

Мільйони людей можуть залишитися взимку без світла

Українців закликали по можливості виїхати в іншу країну на наступні три-чотири місяці, щоб зменшити навантаження на енергомережі, які сильно постраждали від російських обстрілів.

Як розповів у коментарі ВВС генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, окупанти пошкодили практично половину всієї енергетичної інфраструктури нашої країни та мільйони українців залишаються без електрики напередодні зими.

"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", — прокоментував він.

Тимченко наголосив, що з кожним новим обстрілом енергосистема стає все менш надійною, і навіть на економію з боку громадян потужностей задля забезпечення всіх потреб країни не вистачає.

За його словами, зняття навантаження з енергомережі дозволить гарантувати забезпечення електрикою лікарень, де проходить лікування українських захисників.

Він також зазначив, що відновлювати пошкоджену інфраструктуру стає складніше, а тому відключення світла для українців швидше за все стануть тривалішими.

Як повідомлялося раніше, за інформацією уряду України ракетні удари росії вивели з ладу приблизно половину всієї енергосистеми, через що для стабілізації ситуації нашій країні необхідна допомога західних партнерів.