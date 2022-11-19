Українців закликали виїхати з країни на кілька місяців: подробиці
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Мільйони людей можуть залишитися взимку без світла
Українців закликали по можливості виїхати в іншу країну на наступні три-чотири місяці, щоб зменшити навантаження на енергомережі, які сильно постраждали від російських обстрілів.
Як розповів у коментарі ВВС генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, окупанти пошкодили практично половину всієї енергетичної інфраструктури нашої країни та мільйони українців залишаються без електрики напередодні зими.
"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", — прокоментував він.
Тимченко наголосив, що з кожним новим обстрілом енергосистема стає все менш надійною, і навіть на економію з боку громадян потужностей задля забезпечення всіх потреб країни не вистачає.
За його словами, зняття навантаження з енергомережі дозволить гарантувати забезпечення електрикою лікарень, де проходить лікування українських захисників.
Він також зазначив, що відновлювати пошкоджену інфраструктуру стає складніше, а тому відключення світла для українців швидше за все стануть тривалішими.
Як повідомлялося раніше, за інформацією уряду України ракетні удари росії вивели з ладу приблизно половину всієї енергосистеми, через що для стабілізації ситуації нашій країні необхідна допомога західних партнерів.