Що приготувати без газу та світла: шпаргалка страв на надзвичайну ситуацію зимою

Саме зараз у більшості з нас виникає природна потреба у продуктових запасах

Така шпаргалка нехай і не знадобиться, але в нинішніх умовах все може бути: від відключення світла до відключення газопостачання. І якщо дорослі можуть протриматися на тому, що є, діткам все ж треба якесь різноманіття.

Якщо ви маєте дачу або ви живете в особняку, вам простіше — згадайте про гриль або приготування страв на вогнищі та на вугіллі. Тут і овочі, особливо картопля, і м'ясо, і каша, і суп — все, що завгодно, пишуть у кулінарному блозі "Файна кухня". А от мешканцям квартир в цьому випадку складніше, але й тут є вихід.

Чудово мати хоча б невеличкий запас:

рибних та м'ясних консервів

готових каш

консервованих квасолі, кукурудзи, горошку

оливки, маслини

горіхи, горіхову пасту

хлібці

згущене молоко

твердий сир, бринза

ковбаси

овочеві та фруктові чіпси

пастила

Що можна приготувати без термічної обробки

До слова, багато рецептів ви знайдете на сайтах, присвячених сироїдству:

Бутерброди з різними нарізками/намазками

Рулети та роли з лаваша (з зеленню, овочами, сиром, корейською морквою, крабовими паличками — будь-чим з того що є)

Пророщені зерна пшениці та інше

Кисіль з насіння льону (залити на ніч водою, 1 ст. л. на 1 склянку води)

Супи типу гаспачо чи окрошки

Кисломолочний сир солоний чи солодкий, з різними домішками типу зелені, овочів, фруктів, ягід, варення, меду, горіхів і т.д.

Помідори з плавленим сирком

Квашена капуста

Корейська морква

Із солодкого:

Вафельний тортик зі згущеним молоком

Чорнослив з горіхами та сметаною з цукром

Десерти в стакані з печива, сметани чи вершків, ягід, варення і всього, що є

Цукерки з сухофруктів і горіхів

Не зайвим буде мати хоча б один термос і тоді можна, у крайньому разі, набрати гарячої води там, де є світло або нагріти на вогнищі і перелити у термоси. Також можуть знадобитися дитячі термоси для їжі — запарте в них кашу і вона буде теплою мінімум на два прийоми їжі. До речі, практично будь-яку крупу можна приготувати без варіння, просто заливши окропом і закутавши у ковдру, наприклад. Особливо зверніть увагу на вівсяні пластівці і гречку. Макарони теж можна "настояти" у термосі, на це піде приблизно хвилин 30-40.

Також у пригоді стане банальне дитяче харчування — будь-яке готове.

Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті.