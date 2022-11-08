Що приготувати без газу та світла: шпаргалка страв на надзвичайну ситуацію зимою
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Саме зараз у більшості з нас виникає природна потреба у продуктових запасах
Така шпаргалка нехай і не знадобиться, але в нинішніх умовах все може бути: від відключення світла до відключення газопостачання. І якщо дорослі можуть протриматися на тому, що є, діткам все ж треба якесь різноманіття.
Якщо ви маєте дачу або ви живете в особняку, вам простіше — згадайте про гриль або приготування страв на вогнищі та на вугіллі. Тут і овочі, особливо картопля, і м'ясо, і каша, і суп — все, що завгодно, пишуть у кулінарному блозі "Файна кухня". А от мешканцям квартир в цьому випадку складніше, але й тут є вихід.
Чудово мати хоча б невеличкий запас:
- рибних та м'ясних консервів
- готових каш
- консервованих квасолі, кукурудзи, горошку
- оливки, маслини
- горіхи, горіхову пасту
- хлібці
- згущене молоко
- твердий сир, бринза
- ковбаси
- овочеві та фруктові чіпси
- пастила
Що можна приготувати без термічної обробки
До слова, багато рецептів ви знайдете на сайтах, присвячених сироїдству:
- Бутерброди з різними нарізками/намазками
- Рулети та роли з лаваша (з зеленню, овочами, сиром, корейською морквою, крабовими паличками — будь-чим з того що є)
- Пророщені зерна пшениці та інше
- Кисіль з насіння льону (залити на ніч водою, 1 ст. л. на 1 склянку води)
- Супи типу гаспачо чи окрошки
- Кисломолочний сир солоний чи солодкий, з різними домішками типу зелені, овочів, фруктів, ягід, варення, меду, горіхів і т.д.
- Помідори з плавленим сирком
- Квашена капуста
- Корейська морква
Із солодкого:
- Вафельний тортик зі згущеним молоком
- Чорнослив з горіхами та сметаною з цукром
- Десерти в стакані з печива, сметани чи вершків, ягід, варення і всього, що є
- Цукерки з сухофруктів і горіхів
Не зайвим буде мати хоча б один термос і тоді можна, у крайньому разі, набрати гарячої води там, де є світло або нагріти на вогнищі і перелити у термоси. Також можуть знадобитися дитячі термоси для їжі — запарте в них кашу і вона буде теплою мінімум на два прийоми їжі. До речі, практично будь-яку крупу можна приготувати без варіння, просто заливши окропом і закутавши у ковдру, наприклад. Особливо зверніть увагу на вівсяні пластівці і гречку. Макарони теж можна "настояти" у термосі, на це піде приблизно хвилин 30-40.
Також у пригоді стане банальне дитяче харчування — будь-яке готове.
Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті.