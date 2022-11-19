Украинцев призвали уехать из страны на несколько месяцев: подробности

Миллионы людей могут остаться зимой без света

Украинцев призвали по возможности уехать в другую страну на следующие три-четыре месяца, чтобы уменьшить нагрузку на энергосети, которые сильно пострадали от российских обстрелов.

Как рассказал в комментарии BBC генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, оккупанты повредили практически половину всей энергетической инфраструктуры нашей страны и миллионы украинцев остаются без электричества в преддверии зимы.

"Если есть возможность найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе", — прокомментировал он.

Тимченко подчеркнул, что с каждым новым обстрелом энергосистема становится все менее надежной, и даже на экономию со стороны граждан мощностей для обеспечения всех нужд страны не хватает.

По его словам, снятие нагрузки с энергосети позволит гарантировать обеспечение электричеством больниц, в которых проходит лечение украинских защитников.

Он также отметил, что восстанавливать поврежденную инфраструктуру становится сложнее, а потому отключения света для украинцев скорее всего станут более продолжительными.

Как сообщалось ранее, по информации правительства Украины ракетные удары россии вывели из строя примерно половину всей энергосистемы из-за чего для стабилизации ситуации нашей стране необходима помощь западных партнеров.