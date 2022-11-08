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Что приготовить без газа и света: шпаргалка блюд на чрезвычайную ситуацию зимой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Шпаргалка блюд, которые можете приготовить без газа и света
Шпаргалка блюд, которые можете приготовить без газа и света. Фото freepik.com

Именно сейчас у большинства из нас возникает естественная потребность в продуктовых запасах

Такая шпаргалка пусть и не пригодится, но в нынешних условиях все может быть: от отключения света до отключения газоснабжения. И если взрослые могут продержаться на том, что есть, деткам все же нужно разнообразие.

Если у вас есть дача или вы живете в особняке, вам проще – вспомните о гриле или приготовлении блюд на костре и на углях. Здесь и овощи, особенно картофель, и мясо, и каша, и суп – все что угодно, пишут в кулинарном блоге "Файна кухня". А вот жильцам квартир в этом случае сложнее, но и здесь есть выход.

Прекрасно иметь хотя бы небольшой запас:

  • рыбных и мясных консервов
  • готовых каш
  • консервированных фасоли, кукурузы, горошка
  • оливки, маслины
  • орехи, ореховую пасту
орехи, ореховая паста
  • хлебцы
  • сгущенное молоко
  • твердый сыр, брынза
  • колбасы
  • овощные и фруктовые чипсы
  • пастила

Что можно приготовить без термической обработки

К слову, много рецептов вы найдете на сайтах, посвященных сыроедству:

  • Бутерброды с разными нарезками/намазками
  • Рулеты и роллы из лаваша (с зеленью, овощами, сыром, корейской морковью, крабовыми палочками — чем-либо из того, что есть)
  • Пророщенные зерна пшеницы и прочее
  • Кисель из семян льна (залить на ночь водой, 1 ст. л. на 1 стакан воды)
  • Супы типа гаспачо или окрошки
  • Кисломолочный сыр соленый или сладкий, с разными примесями типа зелени, овощей, фруктов, ягод, варенья, меда, орехов и т.д.
Кисломолочный творог соленый или сладкий с примесями
  • Помидоры с плавленым сырком
  • Квашенная капуста
  • Корейская морковь

Из сладкого:

  • Вафельный тортик со сгущенкой
  • Чернослив с орехами и сметаной с сахаром
  • Десерты в стакане из печенья, сметаны или сливок, ягод, варенья и всего, что есть
Десерты в стакане из печенья, сметаны или сливок, ягод, варенье
  • Конфеты из сухофруктов и орехов

Не лишним будет иметь хотя бы один термос и тогда можно, по крайней мере, набрать горячую воду там, где есть свет или нагреть на костре и перелить в термосы. Также могут понадобиться детские термосы для еды – запарьте в них кашу и она будет теплой минимум на два приема пищи. Кстати, практически любую крупу можно приготовить без варки, просто залив кипятком и закутав в одеяло, например. Особенно обратите внимание на овсяные хлопья и гречку. Макароны тоже можно "настоять" в термосе, на это уйдет примерно минут 30-40.

Также пригодится банальное детское питание — любое готовое.

Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.

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#Продукты #Блюда #Запасы #Заготовки