Что приготовить без газа и света: шпаргалка блюд на чрезвычайную ситуацию зимой
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Именно сейчас у большинства из нас возникает естественная потребность в продуктовых запасах
Такая шпаргалка пусть и не пригодится, но в нынешних условиях все может быть: от отключения света до отключения газоснабжения. И если взрослые могут продержаться на том, что есть, деткам все же нужно разнообразие.
Если у вас есть дача или вы живете в особняке, вам проще – вспомните о гриле или приготовлении блюд на костре и на углях. Здесь и овощи, особенно картофель, и мясо, и каша, и суп – все что угодно, пишут в кулинарном блоге "Файна кухня". А вот жильцам квартир в этом случае сложнее, но и здесь есть выход.
Прекрасно иметь хотя бы небольшой запас:
- рыбных и мясных консервов
- готовых каш
- консервированных фасоли, кукурузы, горошка
- оливки, маслины
- орехи, ореховую пасту
- хлебцы
- сгущенное молоко
- твердый сыр, брынза
- колбасы
- овощные и фруктовые чипсы
- пастила
Что можно приготовить без термической обработки
К слову, много рецептов вы найдете на сайтах, посвященных сыроедству:
- Бутерброды с разными нарезками/намазками
- Рулеты и роллы из лаваша (с зеленью, овощами, сыром, корейской морковью, крабовыми палочками — чем-либо из того, что есть)
- Пророщенные зерна пшеницы и прочее
- Кисель из семян льна (залить на ночь водой, 1 ст. л. на 1 стакан воды)
- Супы типа гаспачо или окрошки
- Кисломолочный сыр соленый или сладкий, с разными примесями типа зелени, овощей, фруктов, ягод, варенья, меда, орехов и т.д.
- Помидоры с плавленым сырком
- Квашенная капуста
- Корейская морковь
Из сладкого:
- Вафельный тортик со сгущенкой
- Чернослив с орехами и сметаной с сахаром
- Десерты в стакане из печенья, сметаны или сливок, ягод, варенья и всего, что есть
- Конфеты из сухофруктов и орехов
Не лишним будет иметь хотя бы один термос и тогда можно, по крайней мере, набрать горячую воду там, где есть свет или нагреть на костре и перелить в термосы. Также могут понадобиться детские термосы для еды – запарьте в них кашу и она будет теплой минимум на два приема пищи. Кстати, практически любую крупу можно приготовить без варки, просто залив кипятком и закутав в одеяло, например. Особенно обратите внимание на овсяные хлопья и гречку. Макароны тоже можно "настоять" в термосе, на это уйдет примерно минут 30-40.
Также пригодится банальное детское питание — любое готовое.
Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.