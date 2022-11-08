Что приготовить без газа и света: шпаргалка блюд на чрезвычайную ситуацию зимой

Именно сейчас у большинства из нас возникает естественная потребность в продуктовых запасах

Такая шпаргалка пусть и не пригодится, но в нынешних условиях все может быть: от отключения света до отключения газоснабжения. И если взрослые могут продержаться на том, что есть, деткам все же нужно разнообразие.

Если у вас есть дача или вы живете в особняке, вам проще – вспомните о гриле или приготовлении блюд на костре и на углях. Здесь и овощи, особенно картофель, и мясо, и каша, и суп – все что угодно, пишут в кулинарном блоге "Файна кухня". А вот жильцам квартир в этом случае сложнее, но и здесь есть выход.

Прекрасно иметь хотя бы небольшой запас:

рыбных и мясных консервов

готовых каш

консервированных фасоли, кукурузы, горошка

оливки, маслины

орехи, ореховую пасту

хлебцы

сгущенное молоко

твердый сыр, брынза

колбасы

овощные и фруктовые чипсы

пастила

Что можно приготовить без термической обработки

К слову, много рецептов вы найдете на сайтах, посвященных сыроедству:

Бутерброды с разными нарезками/намазками

Рулеты и роллы из лаваша (с зеленью, овощами, сыром, корейской морковью, крабовыми палочками — чем-либо из того, что есть)

Пророщенные зерна пшеницы и прочее

Кисель из семян льна (залить на ночь водой, 1 ст. л. на 1 стакан воды)

Супы типа гаспачо или окрошки

Кисломолочный сыр соленый или сладкий, с разными примесями типа зелени, овощей, фруктов, ягод, варенья, меда, орехов и т.д.

Помидоры с плавленым сырком

Квашенная капуста

Корейская морковь

Из сладкого:

Вафельный тортик со сгущенкой

Чернослив с орехами и сметаной с сахаром

Десерты в стакане из печенья, сметаны или сливок, ягод, варенья и всего, что есть

Конфеты из сухофруктов и орехов

Не лишним будет иметь хотя бы один термос и тогда можно, по крайней мере, набрать горячую воду там, где есть свет или нагреть на костре и перелить в термосы. Также могут понадобиться детские термосы для еды – запарьте в них кашу и она будет теплой минимум на два приема пищи. Кстати, практически любую крупу можно приготовить без варки, просто залив кипятком и закутав в одеяло, например. Особенно обратите внимание на овсяные хлопья и гречку. Макароны тоже можно "настоять" в термосе, на это уйдет примерно минут 30-40.

Также пригодится банальное детское питание — любое готовое.

Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.