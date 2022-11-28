Главное не унывать: забавные лайфхаки на случай отсутствия света и воды

Выкрутиться можно из любой ситуации, если есть желание и чувство юмора

Украинцы до сих пор приходят в себя после массовых отключений света после обстрела россии 23 ноября, и уверенности в завтрашнем дне не придают последние предупреждения властей о подготовке оккупантами новых ударов по Украине.

"Телеграф" собрал больше десятка забавных лайфхаков и советов, — некоторые из них действительно смогут помочь пережить следующие массовые отключения, другие же просто поднимут настроение, что в общем-то тоже неплохо в сегодняшних реалиях.

Прежде всего, сохраняйте оптимизм и радуйтесь мелочам, — например, когда выпадает возможность просто нормально помыться, а не из тазика при свечах.

Также помните, что отключение света и воды, — это не только проблема, но и возможность заняться другими важными вещами. Например, хорошенько выспаться, провести время в кругу близких, поиграть в настольные игры.

Также отсутствие тепла, воды и электричества значит, что Вам придется меньше за них платить.

И в чем он не прав?

Ни за что не давайте врагу рушить Вашу жизнь. Вот пример того, что чтобы накраситься и пойти на свидание, — не обязательно иметь свет.

Чтобы продукты и лекарства не портились, достаточно прятать их на балкон или, если его нет, вывешивать вот так за окно:

Если хочется кушать, но без света невозможно ничего приготовить, — всегда можно что-то придумать с помощью обычных свечей.

Если в квартире холодно, вместе с домашними любимцами обязательно будет теплее:

Вот чего не хватает "Пунктам несокрушимости"

Собаки греют ничуть не хуже котов, но есть одно "но"

Отсутствие же нормальной связи также не значит, что стоит прекратить делиться с близкими приколами и мемами, — просто стоит делать это в текстовом формате.

Текст "весит" намного меньше, чем картинка

На случай отсутствия воды есть целый ряд лайфхаков. Если нет горячей воды, можно схитрить и подставить под кран свечку, — металл нагреется, и холодная вода станет чуть теплее.

Нагреть воду можно и без бойлера

Отсутствие воды вообще тоже не проблема, особенно если Вы заранее подготовились. Можно купить к бутылям помпу на батарейках, которая будет дозированно лить воду и даст возможность помыть посуду, или же просто прорезать в бутыле место под краник, чтобы было удобно мыть руки:

Если же Вы не успели запастись водой и приспособлениями, есть другие жидкости, которые помогут отвлечься от проблемы отсутствия воды:

В крайнем случае можно пойти в торговый центр, где есть генератор, чтобы решить свои вопросы гигиены:

Ну а при проблеме уборки дома без воды можно включить мантру очищения пространства, — чище от этого жилье конечно не станет, но Вы возможно начнете чуть меньше беспокоиться из-за этого.

Заметим, также "Телеграф" ранее публиковал более серьезные и эффективные лайфхаки, как не замерзнуть без отопления.