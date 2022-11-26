Настоящие каскадеры и булочки: 10 свежих смешных видео с котами
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Доза мурчащего дофамина на день
Хотя отключения света и смена времен года сильно утомляют, даже самое невеселое настроение могут исправить хорошие приколы с котами.
"Телеграф" собрал подборку отличных роликов с усатыми трюкачами, которые никого не оставят равнодушным.
Вы не могли не знать, что котики — те еще булочки, но теперь этому есть и видеоподтверждение. Как Вам такой двойной бургер?
Но кроме того коты еще и отличные летуны!
Также котики те еще скалолазы (или в данном случае возможно даже человеколазы).
У этого же котика другая суперспособность, — он просто самый блистательный котик мира.
Еще одна звезда программы, — котик-попрошайка:
А в некоторых ванных водится котик породы мяукающая неваляшка:
Посмотрите-ка только на этого малыша-акробата!
А этот котик уже из категории тяжеловесов. Вы знали, что мейн-куны вырастают такими огромными, почти как дикие кошки?
Но даже самым большим и взрослым котикам не чужды страхи врачей, — в частности, как этому котику, который спрятался поближе к хозяину во время осмотра:
Если этой подборки не хватило, чтобы достаточно поднять Вам настроение, — предлагаем посмотреть на еще больше котиков.