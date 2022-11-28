Головне не сумувати: кумедні лайфхаки на випадок відсутності світла та води

Викрутитися можна з будь-якої ситуації, якщо є бажання та почуття гумору

Українці досі приходять до тями після масових відключень світла після обстрілу росії 23 листопада, і впевненості у завтрашньому дні не надають останні попередження влади про підготовку окупантами нових ударів по Україні.

"Телеграф" зібрав більше десятка кумедних лайфхаків і порад, — деякі з них дійсно зможуть допомогти пережити такі масові відключення, інші ж просто піднімуть настрій, що загалом теж непогано в сьогоднішніх реаліях.

Насамперед, зберігайте оптимізм і радійте дрібницям, наприклад, коли випадає можливість просто нормально помитися, а не з тазика при свічках.

Також пам’ятайте, що відключення світла та води – це не тільки проблема, але й можливість зайнятися іншими важливими речами. Наприклад, гарненько виспатися, провести час у колі близьких, пограти у настільні ігри.

Також відсутність тепла, води та електрики означає, що Вам доведеться менше за них платити.

І в чому він не правий?

Нізащо не давайте ворогові руйнувати Ваше життя. Ось приклад того, що щоб нафарбуватися і піти на побачення, — не обов’язково мати світло.

Щоб продукти та ліки не псувалися, достатньо ховати їх на балкон або, якщо його немає, вивішувати ось так за вікно:

Якщо хочеться їсти, але без світла неможливо нічого приготувати, завжди можна щось придумати за допомогою звичайних свічок.

Якщо в квартирі холодно, разом із домашніми улюбленцями обов’язково буде тепліше:

Ось чого не вистачає "Пунктам незламності"

Собаки гріють анітрохи не гірше за котів, але є одне "але"

Відсутність нормального зв’язку також не означає, що варто припинити ділитися з близькими приколами та мемами — просто варто робити це в текстовому форматі.

Текст "важить" набагато менше, ніж картинка

На випадок відсутності води є низка лайфхаків. Якщо немає гарячої води, можна схитрувати і підставити під кран свічку — метал нагріється, і холодна вода стане трохи теплішою.

Нагріти воду можна і без бойлера

Відсутність води взагалі також не проблема, особливо якщо Ви заздалегідь підготувалися. Можна купити до пляшок помпу на батарейках, яка буде дозовано лити воду і дасть можливість помити посуд, або просто прорізати в бутлі місце під краник, щоб було зручно мити руки:

Якщо ж Ви не встигли запастись водою та пристроями, є інші рідини, які допоможуть відволіктися від проблеми відсутності води:

У крайньому випадку можна піти до торгового центру, де є генератор, щоб вирішити свої питання гігієни:

Ну а при проблемі прибирання будинку без води можна включити мантру очищення простору, — чистіше від цього житло звісно не стане, але можливо Ви почнете трохи менше турбуватися через це.

Зауважимо, також "Телеграф" раніше публікував більш серйозні та ефективні лайфхаки, як не замерзнути без опалення.