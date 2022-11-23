В Україні розгорнули тисячі "Пунктів незламності": де знайти найближчий і як вони працюватимуть (карта)

Наразі розгорнути вже більше 4 тисяч таких пунктів

Практично у всіх областях України почали розгортати так звані "Пункт незламності", де українці матимуть можливість підзарядити свій телефон, отримати доступ до інтернету, погрітися та скористатися водою під час відсутності світла. Станом на сьогоднішній день по всій країні діють вже понад чотирьох тисяч таких пунктів, проте на цьому зупинятися не планують.

Як напередодні у своєму зверненні розповів президент Володимир Зеленський, роботу цих пунктів активуватимуть на випадок тривалих відключень електроенергії при умові, що удари росіян по українській енергетичній інфраструктурі продовжуватимуться.

На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розмістили досить зручну мапу "Пунктів незламності" і вона постійно оновлюється.

Так виглядає карта, де зазначені Пунтки незламності для українців

Завдяки новому порталу, українці, котрі на тривалий час залишаться без електрики, матимуть змогу дізнатися, де, попри відключення світла, працюватиме найближча АЗС, банківське відділення, магазин або аптека. Усі позначки для зручності мають різні кольори, які відповідають назві приміщення, установи або організації, де кожен, хто потребує, матиме можливість знайти підтримку.

Кожен пункт позначено кружеком різного кольору для зручності

Крім того, за допомогою карти українці отримали можливість дізнатися графік роботи пунктів. Ба більше, там одразу вказуватимуть, чи є у конкретному місці вода, генератор або інтернет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в уряді звернулися до українців, закликавши їх ще трохи потерпіти та пообіцяли, що скоро проблемна ситуація з електроенергією, котра виникла через російські обстріли, повинна стабілізуватися.