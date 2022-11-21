Загроза блекауту в Україні: що робити, якщо світла немає кілька днів

Українцям загрожують тривалі відключення світла

Внаслідок масованих ракетних ударів росіян по об’єктах української енергетичної інфраструктури, у всіх областях почалися аварійні та планові відключення електроенергії. Водночас фахівці не виключають, що ситуація може стати ще гіршою і світла не буде кілька днів.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону новин директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, за таких умов варто прислухатися до низки порад.

За його словами, найголовніше це сформувати запаси їжі та води.

Крім того, Харченко порекомендував поговорити з сусідами і придбати хоча б один апаратний генератор, який дозволить зарядити телефони та освітлювальні прилади, що працюють від акумуляторів.

До того ж він рекомендує поговорити з керівною компанією свого будинку або головою ОСББ, щоб дізнатися, чи можливо приєднання генератора до домашніх насосів, щоб у разі блекауту мати доступ до води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими продуктами харчування треба запастися, щоб не тільки залишатися ситим у складний період, а й подбати про свій організм.