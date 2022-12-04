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Спокусники, розбійники та любителі поїсти: найсмішніші відео з котами за тиждень

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Свіжа порція смішних та зухвалих котиків Новина оновлена 04 грудня 2022, 14:03
Свіжа порція смішних та зухвалих котиків. Фото telegraf.com.ua

Заряд позитиву гарантуємо

Грудневий холод, відключення світла та очікування нових обстрілів з боку російських окупантів сильно втомлюють, і тому як ніколи важливо знаходити щось хороше навіть у шквалі негативу, щоб зберігати здоровий глузд.

"Телеграф" вирішив у цьому допомогти і зібрав добірку відмінних відео та картинок з котиками, які гарантовано піднімуть настрій.

Насамперед, поспішаємо привітати Вас із Днем обіймів!

Також пропонуємо до перегляду добірку відео з трендів ТікТок — для зручності перегляду зібрали разом ролики з котиками нахабними, ненажерливими, хитрими і неймовірно зухвалими:

Також подивіться, як виглядає комфорт, спокуса та дизайн у виконанні друзів наших вусатих:

Як бонус додаємо ще кілька злободенних мемів з котиками, про те, як виглядають правильні пункти незламності і пункти обігріву:

Пункт незламності — Меми з котами
Найнезламніший пункт незламності!
Меми з котами про пункт обігріву в Україні
Жодний обігрівач так не зігріє

До того ж, навіть коти в Україні поділяють одну спільну мрію всього населення:

Меми з котами про те, як помре путін

Якщо Вам здалося мало цієї добірки для підняття настрою, пропонуємо ще подивитися на добірку сімейних пранків.

Теги:
#Коти #Гумор #котики тижня