Спокусники, розбійники та любителі поїсти: найсмішніші відео з котами за тиждень

Заряд позитиву гарантуємо

Грудневий холод, відключення світла та очікування нових обстрілів з боку російських окупантів сильно втомлюють, і тому як ніколи важливо знаходити щось хороше навіть у шквалі негативу, щоб зберігати здоровий глузд.

"Телеграф" вирішив у цьому допомогти і зібрав добірку відмінних відео та картинок з котиками, які гарантовано піднімуть настрій.

Насамперед, поспішаємо привітати Вас із Днем обіймів!

Також пропонуємо до перегляду добірку відео з трендів ТікТок — для зручності перегляду зібрали разом ролики з котиками нахабними, ненажерливими, хитрими і неймовірно зухвалими:

Також подивіться, як виглядає комфорт, спокуса та дизайн у виконанні друзів наших вусатих:

Як бонус додаємо ще кілька злободенних мемів з котиками, про те, як виглядають правильні пункти незламності і пункти обігріву:

Найнезламніший пункт незламності!

Жодний обігрівач так не зігріє

До того ж, навіть коти в Україні поділяють одну спільну мрію всього населення:

Якщо Вам здалося мало цієї добірки для підняття настрою, пропонуємо ще подивитися на добірку сімейних пранків.