В мечтах о графиках отключений и бомбежке Москвы: порция свежих мемов об украинцах
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Подборочка для хорошего настроения
После очередного обстрела со стороны россии и экстренных отключений света довольно сложно сохранять позитивный настрой, однако чувство юмора, — верный путь к этому.
"Телеграф" собрал порцию свежих шуток о реалиях жизни в Украине, которые помогут поднять Ваше настроение.
В новых красках обыграли мем про "сына маминой подруги", объединив его с мемом про соседей, у которых чудесным образом всегда есть свет:
Менее везучим же пока остается лишь возмущаться, почему нет света и мобильного интернета, и мечтать о возвращении графиков отключений:
Также не забываем делать важные запасы на зиму:
Хотя Новый год уже не за горами, многих больше волнует, какие антидепрессанты выбрать, и успеют ли Вооруженные силы Украины ликвидировать 100 тысяч оккупантов до конца года:
Топ-тему для шуток подал экс-президент Петр Порошенко, открыв в ответ на "Пункты незламности" свой "Пункт солидарности". В частности, это дало повод обсуждать, какие еще пункты были бы сейчас полезны украинцам.
Неоспоримо поднимают настроение мысли о "бавовне" на аэродроме под Саратовом и мечты, что подобное могло бы случиться и в Москве:
Напоследок бесплатный совет от котиков, — хорошо кушайте и не забывайте делать "пуньк" по кошачьим носикам.
И не забывайте, кому стоит быть благодарными:
Если этого Вам оказалось недостаточно для поднятия настроения, предлагаем также нашу последнюю подборку мемов с котиками.