Подборочка для хорошего настроения

После очередного обстрела со стороны россии и экстренных отключений света довольно сложно сохранять позитивный настрой, однако чувство юмора, — верный путь к этому.

"Телеграф" собрал порцию свежих шуток о реалиях жизни в Украине, которые помогут поднять Ваше настроение.

В новых красках обыграли мем про "сына маминой подруги", объединив его с мемом про соседей, у которых чудесным образом всегда есть свет:

Наверное, у каждого есть такой соседний дом

Менее везучим же пока остается лишь возмущаться, почему нет света и мобильного интернета, и мечтать о возвращении графиков отключений:

Ну почему?(

А стоит ли оно того?

Надеемся, уже скоро это почувствует каждый

Также не забываем делать важные запасы на зиму:

Согреет ненадолго, но гарантированно

Хотя Новый год уже не за горами, многих больше волнует, какие антидепрессанты выбрать, и успеют ли Вооруженные силы Украины ликвидировать 100 тысяч оккупантов до конца года:

В смысле до Нового года несколько недель?

Когда валерьянка от нервов уже не помогает, в ход идет тяжелая артиллерия

Верим в ВСУ!

Топ-тему для шуток подал экс-президент Петр Порошенко, открыв в ответ на "Пункты незламности" свой "Пункт солидарности". В частности, это дало повод обсуждать, какие еще пункты были бы сейчас полезны украинцам.

Мем про Порошенко с ножиком, - вечен

Побольше бы таких пунктов!

Неоспоримо поднимают настроение мысли о "бавовне" на аэродроме под Саратовом и мечты, что подобное могло бы случиться и в Москве:

Условия, при которых действительно можно согласиться лететь в Москву

Напоследок бесплатный совет от котиков, — хорошо кушайте и не забывайте делать "пуньк" по кошачьим носикам.

Не факт, что поможет, но все равно сделать "пуньк" обязательно

И не забывайте, кому стоит быть благодарными:

Если этого Вам оказалось недостаточно для поднятия настроения, предлагаем также нашу последнюю подборку мемов с котиками.