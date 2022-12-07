Укр

В мечтах о графиках отключений и бомбежке Москвы: порция свежих мемов об украинцах

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Собрали новые жизненные мемы Новость обновлена 07 декабря 2022, 17:14
Собрали новые жизненные мемы. Фото telegraf.com.ua

Подборочка для хорошего настроения

После очередного обстрела со стороны россии и экстренных отключений света довольно сложно сохранять позитивный настрой, однако чувство юмора, — верный путь к этому.

"Телеграф" собрал порцию свежих шуток о реалиях жизни в Украине, которые помогут поднять Ваше настроение.

В новых красках обыграли мем про "сына маминой подруги", объединив его с мемом про соседей, у которых чудесным образом всегда есть свет:

Мем про сына маминой подруги и соседа с электричеством
Наверное, у каждого есть такой соседний дом

Менее везучим же пока остается лишь возмущаться, почему нет света и мобильного интернета, и мечтать о возвращении графиков отключений:

Мем про графики отключения электричества в Украине
Ну почему?(
Мем про отключение электричества в Украине
А стоит ли оно того?
Мем про отключение электричества и связи в Украине
Мем про графики отключения электричества в Украине
Надеемся, уже скоро это почувствует каждый

Также не забываем делать важные запасы на зиму:

Мем про запасы алкоголя на зиму
Согреет ненадолго, но гарантированно

Хотя Новый год уже не за горами, многих больше волнует, какие антидепрессанты выбрать, и успеют ли Вооруженные силы Украины ликвидировать 100 тысяч оккупантов до конца года:

Мем про Новый год в Украине
В смысле до Нового года несколько недель?
Мем про антидепрессанты и Новый год в Украине
Когда валерьянка от нервов уже не помогает, в ход идет тяжелая артиллерия
Мем про потери россии в Украине на Новый год
Верим в ВСУ!

Топ-тему для шуток подал экс-президент Петр Порошенко, открыв в ответ на "Пункты незламности" свой "Пункт солидарности". В частности, это дало повод обсуждать, какие еще пункты были бы сейчас полезны украинцам.

Пункт солидарности Порошенко с ножом мем
Мем про Порошенко с ножиком, - вечен
Пункт солидарности Порошенко мем
Побольше бы таких пунктов!

Неоспоримо поднимают настроение мысли о "бавовне" на аэродроме под Саратовом и мечты, что подобное могло бы случиться и в Москве:

Мем про ядерный удар по Москве
Условия, при которых действительно можно согласиться лететь в Москву
Мем про бомбежку россии на Новый год
Кот русофоб мем - С Днем бомбежки Саратова
Кот русофоб мем
Кот русофоб мем

Напоследок бесплатный совет от котиков, — хорошо кушайте и не забывайте делать "пуньк" по кошачьим носикам.

Счастливый котик мем
Пуньк по носу котик мем
Не факт, что поможет, но все равно сделать "пуньк" обязательно

И не забывайте, кому стоит быть благодарными:

ВСУ Украина мем

Если этого Вам оказалось недостаточно для поднятия настроения, предлагаем также нашу последнюю подборку мемов с котиками.

Теги:
#Юмор #Мемы