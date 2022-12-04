Соблазнители, разбойники и любители покушать: самые смешные видео с котами за неделю

Заряд позитива гарантируем

Декабрьский холод, отключения света и ожидание новых обстрелов со стороны российских оккупантов сильно утомляют, и потому как никогда важно находить что-то хорошее даже в шквале негатива, чтобы сохранять здравый рассудок.

"Телеграф" решил в этом помочь и собрал подборку отличных видео и картинок с котиками, которые гарантированно поднимут настроение.

Прежде всего, спешим поздравить Вас с Днем объятий!

Также предлагаем к просмотру подборку видео из трендов ТикТок, — для удобства просмотра собрали вместе ролики с котиками наглыми, прожорливыми, хитрыми и невероятно дерзкими:

Также посмотрите, как выглядит комфорт, соблазнение и дизайн в исполнении друзей наших усатых:

В качестве бонуса добавляем еще несколько злободневных мемов с котиками, о том, как выглядят правильные Пункты несокрушимости и пункты обогрева:

Самый несокрушимый пункт несокрушимости!

Никакой обогреватель так не согреет

Кроме того, даже коты в Украине разделяют одну общую мечту всего населения:

Если Вам показалось мало этой подборки для поднятия настроения, то предлагаем еще посмотреть на подборку семейных пранков.