Соблазнители, разбойники и любители покушать: самые смешные видео с котами за неделю
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Заряд позитива гарантируем
Декабрьский холод, отключения света и ожидание новых обстрелов со стороны российских оккупантов сильно утомляют, и потому как никогда важно находить что-то хорошее даже в шквале негатива, чтобы сохранять здравый рассудок.
"Телеграф" решил в этом помочь и собрал подборку отличных видео и картинок с котиками, которые гарантированно поднимут настроение.
Прежде всего, спешим поздравить Вас с Днем объятий!
Также предлагаем к просмотру подборку видео из трендов ТикТок, — для удобства просмотра собрали вместе ролики с котиками наглыми, прожорливыми, хитрыми и невероятно дерзкими:
Также посмотрите, как выглядит комфорт, соблазнение и дизайн в исполнении друзей наших усатых:
В качестве бонуса добавляем еще несколько злободневных мемов с котиками, о том, как выглядят правильные Пункты несокрушимости и пункты обогрева:
Кроме того, даже коты в Украине разделяют одну общую мечту всего населения:
Если Вам показалось мало этой подборки для поднятия настроения, то предлагаем еще посмотреть на подборку семейных пранков.