РосСМИ сообщают об атаке неизвестных дронов

В понедельник, 5 декабря, утром в нескольких областях рф прозвучали взрывы. Как стало известно, неизвестный беспилотник атаковал аэродром "Энгельс" в Саратовской области. Кроме того, грохот на аэродроме слышали и под Рязанью. Российские пропагандисты сообщают, что в результате чрезвычайных происшествий много пострадавших.

Российские Саратов и Разянь, где произошли "бавовны" на карте

В российских телеграмм-каналах массово публикуют фото- и видеоподтверждения взрывов на аэродромах, а также подробности количества пострадавших. В частности, согласно предварительным сведениям, ранним утром неизвестный летальный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома "Энгельс" в Саратове. В результате взрывов были повреждены два самолета. Кроме того, ранения получили два человека. Они госпитализированы.

Стоит отметить, что это именно тот аэродром, откуда взлетают российские истребители, которые атакуют мирные города в Украине.

Также сообщается и о "хлопке" на аэродроме под российской Рязанью. Там произошел взрыв, после чего вспыхнул находившийся на территории аэропорта бензовоз. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека и еще шестеро травмированы.

Добавим, что официально информацию о "бавовне", а также большом количестве пострадавших на аэродромах, российские власти пока не подтвердили. Молчит на данный момент и украинская сторона.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими неделями ранее в Курской и Белгородской областях россии произошел ряд взрывов, в результате которых травмы получили семеро россиян, один из них — смертельные.