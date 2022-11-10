В москве будет "бавовна": известный волонтер рассказал о своем обещании

Тарас Чмут рассказал о проекте "бавовна в москве"

После массированных российских ударов по Украине благотворительный фонд "Вернись живым" совместно с ГУР МО Украины анонсировал новый проект под названием "бавовна в москве".

О том, каким образом можно доставить это изящное "растение" в столицу страны агрессора рассказал, руководитель фонда Тарас Чмут в эфире передачи шеф-редактора портала OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия".

"До москвы есть определённое расстояние. Его можно преодолеть условно ногами транспортом, беспилотником. Это может быть и внутри самой москвы, например. Это могут быть разные способы, которые не обязательно знать даже нам", — сказал Чмут.

Также глава фонда отметил, что для Украины стратегически важно получать возможности в напряженно-критические моменты, как это было 10 октября и давать достойны ответ.

"Не мы начинаем это, но у нас должен быть инструментарий для ответа", — добавил Чмут.

По поводу сроков реализации проекта Чмут ответил, что он уже реализовывается, а также отметил, что он возможно будет масштабирован в десятки раз.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный украинский волонтер Тарас Чмут назвал сроки, когда Украина получит американские самолеты.

Также мы сообщали о том, что военный эксперт Роман Свитан оценил возможность удара по столице россии.