Украина получит американские самолеты: известный волонтер назвал четкий срок

Группа летчиков готовится к отправке в США для овладения военной авиацией.

Украина может получить долгожданные американские самолеты уже в следующем году. Об этом рассказал военный аналитик, глава фонда "Вернись живым", волонтер Тарас Чмут в интервью на канале "Орестократия".

По словам волонтера, группа украинских пилотов уже изучает авиационный английский язык для того, чтобы отправиться на курсы в США и приступить к обучению управлением самолетами.

Сколько истребителей получит Киев, пока неизвестно. При этом волонтер уточнил, что их точно будет больше, чем два и меньше, чем 50.

Напомним, что в июле 2022 года Палата представителей США одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков. Поправки в законопроект о финансировании национальной обороны были внесены при содействии члена Палаты Адама Кинзингера.

Пока что украинские военные летают на устаревших МиГ-29 и самолетах Сухого. Управление советской авиацией значительно отличается от управления американскими самолетами, поэтому пилоты должны обязательно пройти курсы, подчеркнул Кинзингер, предварительно обсудив этот вопрос с Киевом.

По словам Чмута, в России до полномасштабного вторжения было около 1000 боевых летательных аппаратов, но из-за низкой компетентности летного и генеральского состава она потеряла и продолжает терять свою авиацию.

Ранее сообщалось, что в Украину зашли первые 2 комплекса NASAMS, а также Aspide.

Также мы писали, что Италия готовит новый пакет помощи, в рамках которого Украина получит новейший комплекс ПВО.