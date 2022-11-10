Украина получит американские самолеты: известный волонтер назвал четкий срок
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Группа летчиков готовится к отправке в США для овладения военной авиацией.
Украина может получить долгожданные американские самолеты уже в следующем году. Об этом рассказал военный аналитик, глава фонда "Вернись живым", волонтер Тарас Чмут в интервью на канале "Орестократия".
По словам волонтера, группа украинских пилотов уже изучает авиационный английский язык для того, чтобы отправиться на курсы в США и приступить к обучению управлением самолетами.
Сколько истребителей получит Киев, пока неизвестно. При этом волонтер уточнил, что их точно будет больше, чем два и меньше, чем 50.
Напомним, что в июле 2022 года Палата представителей США одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков. Поправки в законопроект о финансировании национальной обороны были внесены при содействии члена Палаты Адама Кинзингера.
Пока что украинские военные летают на устаревших МиГ-29 и самолетах Сухого. Управление советской авиацией значительно отличается от управления американскими самолетами, поэтому пилоты должны обязательно пройти курсы, подчеркнул Кинзингер, предварительно обсудив этот вопрос с Киевом.
По словам Чмута, в России до полномасштабного вторжения было около 1000 боевых летательных аппаратов, но из-за низкой компетентности летного и генеральского состава она потеряла и продолжает терять свою авиацию.
Ранее сообщалось, что в Украину зашли первые 2 комплекса NASAMS, а также Aspide.
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