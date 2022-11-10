У москві буде "бавовна": відомий волонтер розповів про свою обіцянку

Тарас Чмут розповів про проект "бавовну у москві"

Після масованих російських ударів по Україні благодійний фонд "Повернися живим" спільно з ГУР МО України анонсував новий проект під назвою "бавовна в москві".

Про те, яким чином можна доставити цю витончену "рослину" до столиці країни агресора, розповів керівник фонду Тарас Чмут в ефірі передачі шеф-редактора порталу OBOZREVATEL Ореста Сохара."Орестократія".

"До москви є певна відстань. Її можна подолати умовно ногами, транспортом, безпілотником. Це може бути і всередині самої москви, наприклад. Це можуть бути різні способи, які не обов’язково знати навіть нам", — сказав Чмут.

Також глава фонду зазначив, що для України стратегічно важливо отримувати можливості у напружено-критичні моменти, як це було 10 жовтня та давати гідну відповідь.

"Не ми починаємо це, але у нас має бути інструментарій для відповіді", — додав Чмут.

Щодо термінів реалізації проекту Чмут відповів, що він уже реалізовується, а також зазначив, що він, можливо, буде масштабований у десятки разів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий український волонтер Тарас Чмут назвав терміни, коли Україна отримає американські літаки.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Роман Світан оцінив можливість удару по столиці росії.