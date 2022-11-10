Україна отримає американські літаки: відомий волонтер назвав чіткий термін
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Група льотчиків готується до відправки в США для опанування військової авіації.
Україна може отримати довгоочікувані американські літаки вже наступного року. Про це розповів військовий аналітик, голова фонду "Повернись живим", волонтер Тарас Чмут в інтерв'ю на каналі "Орестократія".
За словами волонтера, група українських пілотів вже вивчає авіаційну англійську для того, щоб відправитися на курси в США та почати опановувати управління літаками.
Скільки винищувачів отримає Київ, наразі невідомо. При цьому волонтер уточнив, що їх точно буде більше, ніж два та менше, ніж 50.
Нагадаємо, що в липні 2022 року Палата представників США схвалила виділення 100 мільйонів доларів на навчання українських льотчиків. Поправки у законопроект про фінансування національної оборони були внесені за сприянням члена Палати Адама Кінзінгера.
Наразі українські військові літають на застарілих МіГ-29 та літаках Сухого. Управління радянською авіацією значно відрізняється від управління американськими літаками, саме тому пілоти мають обов'язково пройти курси, наголосив Кінзінгер, попередньо обговоривши це питання з Києвом.
За словами Чмута, в росії до повномаштабного вторгнення було близько 1000 бойових літальних апаратів, але через низьку компетентність льотного складу та генеральського складу вона втратила та продовжує втрачати свою авіацію.
Раніше повідомлялось, що в Україну зайшли перші 2 комплекси NASAMS, а також Aspide.
Також ми писали про те, що Італія готує новий пакет допомоги, в рамках якого Україна отримає найновіший комплекс ППО.