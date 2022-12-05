россия выпустила залп ракет по Украине: что известно о взрывах и работе ПВО

Украинская ПВО неделю ждала очередного вражеского удара, пока оккупанты копили силы

В понедельник, 5 декабря, российская федерация нанесла очередной ракетный удар по мирным украинским городам, к которому готовилась заранее. После того, как почти во всех регионах страны, кроме Крыма, раздались сигналы воздушной тревоги, начали свою работу силы ПВО. Взрывы слышали в Запорожской, Винницкой, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Местные телеграмма-каналы публикуют фото и видео пролетов ракет над городами Украины. Также есть информация о сбитии ракет на подлете к Запорожью, Виннице и Киеву.

В свою очередь секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев также опубликовал информацию об обстреле. По его словам, большинство слышавших местные жители взрывов — это работа ПВО.

"В Запорожье прозвучало несколько взрывов. Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту! Будьте внимательны! Существует вероятность повторной атаки. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", – написал он.

Из-за временного обесточивания "Укрзализныця" сообщает о нескольких задержках с отправлением поездов из Киева в восточном направлении:

№712 Киев — Краматорск — 1 час;

№111 Киев — Изюм — 1 ч 33 мин.

Сайт "Телеграф" писал, что в результате масштабных ракетных обстрелов Украины 23 ноября миллионы людей на длительное время без остались без света, воды и отопления.